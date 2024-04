Por qué Delfino no utilizó a Axel Rodríguez en Colón

El equipo de Iván Delfino se mostró con las mismas características que en sus últimos partidos, sobre todo de local, donde fue muy superior al rival pero no lo pudo quebrar, ya que chocó contra su ineficacia ofensiva pero también contra la gran tarde/noche de Juan Francisco Rago, el tremendo arquero de Temperley.

Las extrañas decisiones de Delfino en Colón

En dicho partido, Delfino apostó por el mismo equipo que venía de vencer a Deportivo Morón por 2-0 en el Nuevo Francisco Urbano, es decir que Braian Guille fue la referencia de área. En el segundo tiempo, el DT de Colón implementó algunas variantes pero no echó mano de Axel Rodríguez.

Vale recordar que Axel Rodríguez volvió a ser considerado en Colón luego de haber superado un importante desgarro ante Gimnasia y Tiro, donde luego de marcar el tanto de la victoria por 1-0, fue reemplazado. El club, en su parte médico, reveló: "... se realizó una resonancia magnética y los resultados muestran una lesión insercional distal del músculo semitendinoso".

Axel Rodríguez.jpg Axel Rodríguez, a pesar de ser uno de los goleadores de Colón, no ingresó ante Temperley. UNO Santa Fe

Pero fue llamativo que para arrancar el complemento Delfino mandara a la cancha a Christian Bernardi por Alexis Sabella, que en el transcurso del segundo tiempo, ante la falta de respuestas en la red adversaria, coloque a Javier Toledo, de una anemia ofensiva alarmante, en lugar de Federico Jourdan, que luego apostara por Bruno Juncos en lugar de Braian Guille.

El justificativo de Delfino por el no ingreso de Axel Rodríguez

De esta manera, Axel Rodríguez a pesar de que Colón no podía encontrar la llave del triunfo se quedó en el banco de suplentes, lo que llamó mucho la atención. En conferencia de prensa, Delfino reveló: "Me enseñaron a no meterse en la cabeza de los entrenadores, estábamos tirando muchos centros. No hay que hacer un drama por esto, a Axel lo necesitamos muy bien".

Si bien ese fue todo el justificativo que dio Delfino, de sus palabras se deduce que no estaba al 100% desde lo físico, con lo cual extraña mucho más su presencia, y enciende mucho más las alarmas sobre las realidades futbolísticas de Nicolás Leguizamón y Tomás Sandoval.

Sin embargo, la preferencia del ingreso de Javier Toledo y no de Axel Rodríguez tiene que ver quizás con las características en las que se estaba dando el complemento, donde Temperley estaba cada vez más metido atrás, con sus centrales jugando casi al lado del arquero, y el DT de Colón seguramente habrá apostado por el mano a mano y que el ex-Estudiantes pueda ganar algún rebote, ya que es un centrodelantero mucho más posicional.