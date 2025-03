Por qué Marcos Díaz no atajó en Colón ante Central Norte

Colón informó de una lesión de Marcos Díaz, que no fue la causa determinante de su ausencia ante Central Norte. ¿Por qué se decidió que no juegue?

LEER MÁS: Los retoques que haría Pereyra en Colón para visitar al líder Gimnasia (M)

Luego se supo que en una de las acciones de práctica cayó arriba de una pelota, lo que le habría provocado una pequeña fisura, que habría sido determinante para su ausencia en el choque ante los salteños en el Brigadier López.

El lugar de Marcos Díaz fue ocupado por el mendocino Tomás Giménez, quien cumplió una destacada tarea y fue la gran figura de Colón, con intervenciones magistrales para mantener el cero, sobre todo en la primera parte donde Central Norte le llegó con mucho peligro.

Marcos Díaz.jpeg UNO Santa Fe | José Busiemi

Vale recordar que Marcos Díaz venía de una actuación para el olvido ante Almirante Brown, donde asumió la responsabilidad absoluta en el primer gol que le convirtieron, por el hecho de salir a destiempo, mientras que en el segundo no tuvo que reconocer nada debido a que entregó mal un balón y luego terminó cometiendo el penal que sentenció el partido en Isidro Casanova.

En tanto que una vez terminado el partido ante Central Norte se tomó conocimiento de un pacto táctico entre Colón y Gimnasia de Mendoza, dueño del pase de Tomás Giménez. El mismo reza que la entidad sabalera debería pagarle entre 25 y 35 mil dólares en caso de utilizarlo. De esta manera, comenzó a tallar el retorno de Marcos Díaz, más allá de su condición física.

Qué dijo Marcos Díaz sobre su lesión

En la presentación oficial de la Tienda Colón, Marcos Díaz habló con los medios, luego que los dirigentes advirtieran que no pagarían la cláusula para que ataje Tomás Giménez, y reveló en diálogo con LT10 (AM 1020): "Estoy bien y mejorando día tras día. Fue una mala caída sobre una mala pelota".

Mientras que inmediatamente, Marcos Díaz aclaró: "Después la decisión de estar o no la toma el técnico y no quiso que juegue por precaución. Me aclaró que van a jugar los que estén mejor. Acepté la decisión y apoyé a mi compañero, porque era lo mejor para el grupo y se lo merece".

LEER MÁS: Marcos Díaz, casi listo en Colón: "Estoy bien y mejorando, pero la decisión es del técnico"

De esta manera, queda claro que la salida de Marcos Díaz del equipo titular no fue por cuestiones tácticas, ya que Ariel Pereyra lo considera titular y uno de los grandes referentes del plantel. La aclaración vale debido a los rumores que circularon en relación a que su ausencia obedeció a la elección que habría hecho el DT por Tomás Giménez.

Queda en claro que Pereyra es consciente que es un torneo muy largo, donde no hay que darle lugar a lesiones que se puedan agravar, y que ante un molestia y el riesgo de perder a un jugador por más tiempo del que demanda una lesión de bajo calibre, prefiere resguardar a sus jugadores, sea cual sea su nombre y gravitación en el plantel.