Fleming, por UNO 106.3: "Si nos fuimos al descenso es porque cometimos muchísimos errores"

"Los hinchas de Colón entienden que no somos responsables del descenso"

En charla con UNO 106.3 en el programa La Segunda de Porta, el exvicepresidente, Patricio Fleming, hizo una profunda reflexión: "Es muy difícil explicarlo. Yo en su momento ya había avisado que me iba a retirar por edad y temas de salud para poder seguir disfrutando de la familia, pero fue un golpe muy duro. No era esperado. Realmente increíble. Casi que no nos dimos cuenta y de golpe ya era la última etapa. En mi caso iba dejar un años antes, pero seguí por la Libertadores".

• LEER MÁS: En Colón, equipo que gana y golea, no se toca

"El dolor fue muy grande y para todos. Pero seguimos apoyando y con toda la fe para salir adelante y ascender este año, que sería lo más conveniente. Asumiendo todo lo que pasó, lógico, y apoyando a la dirigencia que está ahora", remarcó.

Patricio Fleming.png Patricio Fleming admitió que nadie "esperaba" el descenso de Colón.

Luego, evitó responsabilizar a alguien: " Si nos fuimos al descenso es porque cometimos muchísimos errores. Hay un proceso que fue importante igual en 32 años donde estuvo José (Vignatti). Tuvimos participaciones de Copas, llegamos a la final de la Sudamericana y salimos campeones. Pero si te vas al descenso entre 28 equipo es porque cometimos muchos errores. No le podemos echar la culpa a nadie. Asumo la responsabilidad por ser parte del proceso y solo me queda colaborar con los que están".

• LEER MÁS: Castet: "Los hinchas de Colón entienden que no somos responsables del descenso"

En el final, admitió: "Teníamos la idea de que nos íbamos a salvar, pero se dio todo en contra. Después del partido ante Talleres, donde jugamos tan bien, no pensaba que nos podíamos ir. Ni hablar con el equipo que teníamos, muy competitivo. Todos con los que me hablaban me decían lo mismo. Una pena".

Escuchá la nota con Patricio Fleming en UNO 106.3