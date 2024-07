Pozo, DT de Patronato, tiene mucho respeto por Colón

Cuanto debió referirse al Sabalero, no dudó en decir que "creo que Colón tiene un plantel de Primera, los que entran son de B Nacional, tiene jugadores extraordinarios. Por algo es el primero, un equipo grande, que viene de bajar, siempre genera algo jugar contra Colón, el jugador saca algo extra, es el plus que tenemos".

Enfrentar a un rival de fuste

Pozo consideró que "vamos a enfrentar a un rival con el mejor técnico de la categoría, es un estratega, tenemos que estar muy finos para poder plantear un partido de igual a igual".

Y luego, subrayó: "Quiero que primero mi equipo tenga una identidad, traten bien la pelota, a veces los campos no son acordes y hay que cambiar lo que uno pregona. Ser directos, me baso en que la solidez debe ser importante, me gusta jugar con gente joven en esta categoría, si uno ve cada plantel, hoy tiene más jóvenes que años atrás. Hay muchos chicos de Reserva".

El estratega del Patrón añadió que "Colón va primero, jugar en Primera Nacional siempre es difícil, con esos altibajos te puede dañar y ganar un partido sin crearte tantas situaciones. Por ahí otros equipos cortos con menos jugadores lo pueden sentir. Pero Colón tiene 23 jugadores que pueden jugar tranquilamente".