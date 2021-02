Pulga Rodríguez y Vignatti, nuevo cónclave en Colón

En tanto, que en el diálogo que mantuvo con Radio Gol (FM 96.7), Pulga Rodríguez tiró: "Manifesté mi intención de que cumplí un ciclo, se lo manifesté al presidente José Vignatti. Me dijo que esté tranquilo. Le agradezco mucho, se lo agradecí al presidente, pero no me veo 100%, a Colón le di lo que podía dar y no sé si me queda algo más".