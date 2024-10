Qué debe pasar para que Colón siga en carrera por el primer ascenso

En Colón no hay lugar para lamentos luego de la dura derrota ante San Telmo, en el Brigadier López. Es que una victoria le hubiese reportado meterse nuevamente de lleno en la pelea por el liderazgo de la Zona B, ya que empataron Nueva Chicago y Deportivo Madryn, mientras que perdieron Aldosivi y Gimnasia de Mendoza.

Diego Osella por estas horas se las ingenia para armar el equipo para una final ante Atlético de Rafaela, que pelea por no perder la categoría. Las necesidades son las mismas, más allá que el objetivo es bien diferente.

Lo que se juegan Colón y Atlético de Rafaela

Sin embargo, Colón viene de una dura derrota ante San Telmo, y no consigue encontrar la regularidad que necesita para ir por el gran objetivo. Mientras que de la mano de Iván Juárez como entrenador, la Crema lleva dos victorias al hilo, y de los últimos cinco partidos solo el convirtieron en uno.

Colón Atlético de Rafaela 3.jpeg UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón sabe que no depende de sí mismo y que tiene casi nulas chances de ir por el primer lugar de la Zona B, ya que deberían darse muchos resultados para que esto se termine dando, pero las chances matemáticas todavía están.

Sin embargo, no todo el esfuerzo se resume a ese primer puesto, sino que el otro gran objetivo que persigue Colón es terminar la fase regular arriba del 5º puesto para tener ventaja deportiva en caso de tener que jugar el Reducido por el segundo ascenso a Primera División.

Qué debe ocurrir para que Colón siga con vida en busca del liderazgo

Colón sabe que tiene que ganar sus dos partidos para ir por esa mínima chance. A su favor cuenta con los resultados adversos de los equipos que pelean arriba, y de cómo a todos les está pesando la presión de adueñarse de ese primer lugar para ir en busca del primer ascenso contra San Martín de Tucumán, que ya se adueñó hace dos fechas de la Zona A.

Para que Colón llegue con vida a la última fecha, en busca del primer puesto, necesita más allá de su victoria ante Atlético de Rafaela, que el líder Nueva Chicago pierda en su visita a Temperley. Además, no deberían ganar Aldosivi, que visitará a Chaco For Ever, Deportivo Madryn, que recibirá a Almirante Brown, y tampoco San Telmo, que será local de Estudiantes de Río Cuarto. El Candombero tiene solo tres puntos más que el Sabalero, pero cuenta con una superior diferencia de goles, prácticamente indescontable a esta altura de la temporada (+24 contra los +14).

Para la última fecha las certezas pasan porque gane nuevamente Colón y pierda Nueva Chicago, y lo que se necesite de Aldosivi, San Telmo y Gimnasia dependerá de lo que no hagan en la penúltima fecha. Defensores de Belgrano también ingresa en esta variable, ya que el Sabalero necesita que no gane sus dos partidos. Las alternativas son muy remotas, pero mientras haya vida también hay cálculos para hacer.