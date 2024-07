¿Qué dijo Delfino de los retornos de Teuten y Neris a Colón?

LEER MÁS: A Colón lo ayudan todos, pero Colón no se ayuda a sí mismo

Sin embargo, admitió desconocer al volante Kevin Colli, quien viene de actuar en Athletico Paranaense de Brasil, luego de haber surgido futbolísticamente de River, con lo cual queda de manifiesto que es una apuesta que hicieron los dirigentes de Colón.

Andrew Teuten.jpg IG andrewteuten

Vale recordar que el DT había pedido por un marcador central que no llegó, uno o dos volantes donde solamente se sumó a Oscar Garrido de sus pedidos, y uno o dos delanteros, puesto en el cual llegó Rossi, más allá que sonaron atacantes de la talla de Jonatan Torres o Nicolás Servetto, por nombrar algunos.

Neris y Teuten, ¿se sumarán a Colón?

José Neris, quien viene de actuar en Peñarol, y Andrew Teuten, quien llega de actuar en City Torque, deberían sumarse a Colón en los próximos días, como consecuencia que tienen contratos vigentes con la institución.

José Neris Peñarol 1.jpg IG joseneris8

Todo parecía indicar que tanto Neris y Teuten se sumarían a Colón, pero por lo que manifestó Delfino, tras el empate ante Almirante Brown, será muy difícil que los tenga en cuenta.

"El que no quiere estar que no esté. Teuten sabía que no iba a venir, a Neris le escribí y no contestó, acá van a estar lo que quieren estar", remarcó Delfino.

De esta manera, se esfuman las chances que estos dos jugadores se sumen a Colón para el tramo final de la competencia, más allá que se gastaba a cuenta sobre sus regresos, y hasta incluso el mismo Víctor Godano se refirió a esto en las declaraciones que brindó por Aire de Santa Fe.