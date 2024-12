¿Qué dijo Osella después de firmar la rescisión con Colón?

Colón quedo eliminado el 4 de noviembre en Primera Nacional ante All Boys y apenas unos días después, la dirigencia resolvió la salida de Diego Osella.

Osella firmó los papeles de su rescisión en las últimas horas y habló por LT10 (AM 1020) para dejar sus impresiones después de clausurar su tercer ciclo en la institución.

"No había mucho para hablar, esperé el momento para rescindir y ya está. Parece que la prolijidad es aceptada, está todo armado para que presenten al nuevo DT de Colón", admitió.

LEER MÁS: Osella firmó la rescisión y Colón quedó habilitado para oficializar a Pereyra como DT

Y después acotó: "La verdad que mucha amargura, cuando Víctor me llama el panorama era desalentador, había que armar un equipo en un período corto. Creo que lo logramos, independientemente del resultado, lo logramos, se vio un equipo aceitado".

Más adelante soslayó que "no nos alcanzó en ese partido con All Boys y eso llevó a que tomen la decisión. En un mes dimos muestras que se podía trabajar con seriedad".

Las decisiones esgrimidas por la dirigencia

En referencia a los motivos de su salida, Osella expresó que "las decisiones de Iván hay que respetarla, me sorprende porque se fue dilatando mi continuidad. Me dijeron que los dirigentes no estaban convencidos y querrán tomarse tiempo. Tienen toda la lógica de hacerlo, fue así y listo. Creo que se podía hacer mucho más, cambiamos muchas cosas en el poco tiempo que estuvimos".

Y antes de su despedida, le dejó un mensaje al pueblo sabalero: "Yo lo único que tengo es respeto, se terminó mi momento, vendrá tiempo de otro cuerpo técnico, nos han tratado bien como en todos los clubes. Ojalá que se pueda armar un equipo competitivo, a gusto del nuevo entrenador".