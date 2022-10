Para luego dejar una frase muy elocuente: "Me llevó ese abrazo con Paolo (Goltz) cuando terminó el partido, me dijo que no sabe si volveremos a compartir una cancha juntos. Lo quiero muchísimo porque cuando debuté fue mi maestro dentro de la cancha. Me enseñó día a día, siempre estaba súper tranquilo por estar al lado mío".

La llegada de Saralegui inyectó a este plantel que no venía con resultados positivos, por eso el zaguero no dudó en decir que "había una base muy grande del título, algunos jugadores se fueron. Era anímico, no fue fácil levantarnos de derrotas, jugando feo. Hubo situaciones extrafutbolísticas, queríamos apretar los dientes e ir para adelante. Lo sufrí, la pasé mal pero por suerte salimos".

Y antes de iniciar sus vacaciones subrayó que "me veo feliz con la camiseta de Colón. Cuando terminó el partido nos felicitó y nos agradeció por la entrega. Desde el primer día nos inculcó mucho orden. Hay que entrenar muy fuerte después del descanso, pero hay que ir para adelante que es lo que amerita, ya que en el primer semestre tuvimos pocos días de descanso".