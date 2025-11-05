Uno Santa Fe | Colón | Colón

José Neris la rompe en Uruguay y Colón se ilusiona con una venta

José Neris brilla en Montevideo City Torque, que tiene una opción de compra a fin de año. Colón dejó de estar inhibido por River (U) y tiene el 65% del pase

5 de noviembre 2025 · 17:56hs
El fútbol a veces da oportunidades y José Neris parece estar aprovechando la suya al máximo. Tras un pobre paso por Colón, volvió a encontrar su mejor versión en Montevideo City Torque, donde atraviesa una temporada encendida que ya empieza a despertar el interés del mercado.

En las últimas horas, el Sabalero logró destrabar un viejo conflicto administrativo con River de Uruguay por el 65% del pase. De esa manera, se sacó de encima una de las inhibiciones, justo cuando Neris recupera su poder de gol.

¿Colón se frota las mano? Neris rompe redes en Uruguay

Los números hablan por sí solos: 16 goles en 33 partidos con la camiseta de City Torque, incluido un triplete en la reciente goleada 5-0 frente a Progreso. El charrúa, que había llegado a Santa Fe con buenas referencias pero sin lograr confianza ni buena predisposición, encontró en su regreso al fútbol charrúa el contexto ideal para volver a explotar. "Neris no quiso quedarse", dijo a comienzos de año el por aquel entonces Ariel Pereyra.

Su equipo no pasa por un gran año —décimo en la tabla del Apertura—, pero el rendimiento individual lo mantiene entre los delanteros más productivos. Con movilidad, potencia y una voracidad recuperada, Neris parece haber dejado atrás la versión apagada que mostró en el Sabalero.

En el club santafesino, mientras tanto, siguen de cerca cada actuación. Si bien su regreso hoy parece improbable, la esperanza pasa por otro lado: que su racha goleadora se traduzca en una venta futura que permita recuperar parte de la inversión y, por qué no, dejar algún ingreso extra en un momento financiero complejo. En diciembre finaliza la cesión y Montevideo City Torque tendría una opción de compra de 1.100.000 dólares. ¿La ejecutará?

José Neris volvió a ser noticia y esta vez por lo que mejor sabe hacer: convertir. En Colón, más de uno, se permite otra vez soñar con que ese renacer también deje frutos en Santa Fe, porque acá hizo muy poco y se apuesta a simplemente sacarle un rédito. ¿Puede volver? Poco probable.

