¿Qué será del futuro de Lavallén tras la final de la Sudamericana?

Pablo Lavallén, cada vez que fue consultado sobre el rendimiento futbolístico de su equipo, ponía sobre la mesa que junto a River eran los dos equipos que estaban afrontando tres frentes: Superliga, Copa Argentina y Copa Sudamericana (Libertadores para el Millonario).

La estadía del entrenador al frente del equipo fue muy particular, ya que en la Superliga el equipo se mostró muy permeable, no pudo cortar la racha de casi 16 meses sin victorias fuera del Brigadier López, uno de los motivos capitales por los cuales el equipo se encuentra comprometido en la pelea por no descender.

Llegó al receso de invierno con el equipo metido en las Copas Argentina y Sudamericana, que fue su gran "caballito de batalla", en una gestión donde los resultados fueron convincentes e históricos en dichas competencias, pero que dejó un saldo muy negativo en el torneo local.

Incluso, producto de los malos resultados, tras la derrota ante Huracán, UNO Santa Fe informó que José Vignatti tenía la decisión tomada de prescindir de sus servicios. Lo mismo ocurrió luego de la caída ante Independiente, aunque en esta ocasión fue respaldado por el manager Francisco Ferraro.

Entonces comenzaron a aparecer los buenos resultados, más allá que desde lo futbolístico el equipo nunca tuvo el despegue esperado. Fue avanzando etapas en las Copas, sumó puntos claves de local en el certamen doméstico, y Lavallén se fue aferrando a su cargo.

Pero el mismo entrenador lo había manifestado en su círculo íntimo que su gestión al frente del equipo tenía fecha de vencimiento, ya que tenía cifradas esperanzas en sacar campeón a Colón luego de haber eliminado al poderoso Atlético Mineiro en el mítico Mineirao.

De esta manera, una vez culminada la historia en la Copa Sudamericana, nuevamente se posa la atención en el futuro del DT en el Sabalero, ya que nunca terminó de convencer a los dirigentes ni a la gente, mientras que con José Vignatti la relación se rompió hace mucho tiempo, y como lo manifestó el mismo presidente la misma solo transitaba en el camino del respeto.

Según pudo averiguar UNO Santa Fe, Lavallén dirigiría los últimos partidos que le quedan al 2019 en la Superliga, los que serán determinantes para su continuidad. Está claro que los dirigentes no se opondrán ante una eventual renuncia, más allá que dependerá mucho de la suerte del equipo en cuanto a la cosecha de puntos.

Es que hoy el entrenador es uno de los apuntados a suceder a Eduardo Coudet en Racing, con lo cual si el equipo consigue despegar en lo que resta del año, y con el antecedente de lo que ocurrió a mediados de 2018 cuando Eduardo Domínguez se quiso marchar, seguramente desde Santa Fe se le podrían poner alguna cláusula de salida.

Eso en el terreno de las especulaciones, lo concreto es que Lavallén sabe que su ciclo al frente de Colón está transitando sus últimos momentos, ya que es cuestionado por la gente y no cuenta con el aval de los dirigentes, a pesar de haber llevado al equipo a un lugar donde nunca había estado como fue la final de un certamen internacional.