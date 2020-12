¿Quién es Andrés Gariano, el árbitro que le tocó a Colón?

Gariano tiene 35 años, nació en San Carlos de Bariloche, pero desde los 3 vive en Rosario. En el 2004 comenzó a estudiar para profesor de Educación Física y también a la par inició un curso de árbitro de fútbol. También hizo un curso de vóley. Arrancó con baby fútbol en 2005 y en 2007 ya debutó en Ligas de campo y regionales de alcance nacional.

En agosto de 2019 tuvo su bautismo de fuego en la B Nacional, cuando le tocó estar en el partido entre Sarmiento ante Santamarina de Tandil. Firmó contrato con AFA en 2018 y se considera con un estilo parecido al de Darío Herrera, Facundo Tello y Patricio Loustau.

Hace pocos días, en una nota realizada en el diario La Capital de Rosario, cuando le preguntaron que fue lo más llamativo que le tocó vivir en un partido, expresó que "un día veo al asistente corriendo y sacándose la camiseta por el medio de la cancha y no sabía lo que le había pasado. Le habían tirado un hormiguero encima. Entonces tuvimos que parar el partido, no pudo seguir y debimos suspender. Fue en el campo en la liga de Alcorta. Por las picaduras de hormigas mi compañero no podía seguir".