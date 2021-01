En el arranque, Rafael Delgado contó la situación que le tocó vivir cuando se fue a Colón y viajó con Defensa a Chile para enfrentar a Coquimbo, y reveló: "Fue una situación rara ya que antes de ir para Chile nos hicimos tres hisopados y todos dieron negativo, llegamos al aeropuerto y nos hicieron los hisopados y dimos tres positivos, Pizzini, Camacho y yo. Pedimos la contrapueba y el test rápido dio negativo, y el PCR no nos quisieron dar los resultados. No sé por qué, luego nos enteramos que habían sido negativos. Pasamos un mal momento, pero luego viajamos a Paraguay, pude entrar en el segundo tiempo en la ida y la vuelta jugué como titular. En la final ante Lanús fuimos dominantes y ganamos siendo claros".

Y luego, Rafael Delgado agregó sobre la coronación de Defensa ante Lanús y afirmó: "Sabíamos que íbamos a dominar, están los nervios de una final, la historia de un club que tenía más gente detrás, eso era pesado. Pero al entrar a la cancha, al correr la pelota, nos dimos cuenta que el partido estaba, se fueron dando las cosas y terminó todo como lo planeamos".

En otra parte de la charla, Rafael Delgado, defensor de Colón, se refirió a Hernán Crespo e indicó: "Es un entrenador que sabe lo que quiere, las personas que lo rodean también, son capacitadas, encontré a una persona que representa mucho en el fútbol argentino y en el mundo, pero su cuerpo técnico son buenas muy personas y muy profesionales".

Delgado.png Rafael Delgado comenzó a trabajar con el plantel de Colón luego de ser campeón de la Sudamericana con Defensa.

"Tenía que incorporarme estos días, Eduardo (Domínguez) me dijo que si quería podía descansar esta semana, le dije que como estaba en Santa Fe quería moverme, con lo cual la semana que viene me sumaré al plantel. Voy a trabajar en el grupo de la mañana, los chicos están haciendo un trabajo aeróbico, pero yo voy a hacer mantenimiento en gimnasio, y nada más", contó Rafael Delgado, en cuanto a su trabajo con el plantel de Colón.

Luego, cuando se le preguntó a Rafael Delgado sobre la chance de quedarse en Defensa, contestó: "No hablé con nadie, todo era festejos y alegría. No pude hablar con los dirigentes, solo los saludé cuando me vine y les agradecí por contar conmigo".

Posteriormente se lo metió en Colón, y Rafael Delgado dijo: "A ese problema lo tiene Eduardo (Domínguez), yo soy empleado, tengo que trabajar para el club. Tengo que descansar estos días, pero incorporarme con esa mentalidad y hacer lo que el técnico me pide".

En cuanto a lo complicado que arrancará Colón en cuanto a los promedios, Rafael Delgado opinó: "Hay que estar calmos, tenemos un entrenador capacitado, que tiene experiencia, lo demostró en el torneo anterior, hicimos un buen torneo, a lo último no nos salieron bien las cosas, pero dimos muestras que podemos pelear cosas importantes".

En otro tramo se lo consultó a Rafael Delgado por lo que pierde Colón si se va Luis Rodríguez, y destacó: "Mucho, el enano tiene una mente capacitada para salvarte el partido, la experiencia lo dice, tiene movimientos que son propios de él. Si se da perderemos un delantero de jerarquía pero el fútbol siempre fue así, se van jugadores y hay que seguir".