En dicha charla, Pulga Rodríguez le habría comunicado su decisión de marcharse de Colón, en similares términos de lo que lo hizo públicamente. Según se pudo conocer, el entrenador habría entendido la decisión del tucumano y se habría ofrecido a hacer todo lo que pueda de su parte para que pueda lograr su cometido.

Pulga Rodríguez.jpg Pulga Rodríguez ya habló con Domínguez y ahora espera el encuentro con Vignatti para forzar su salida de Colón.

El próximo sábado Colón jugará su primer amistoso de pretemporada frente a Patronato, en Paraná, donde no sería descabellado que Eduardo Domínguez no utilice a Pulga Rodríguez, hasta que no tenga el esperado encuentro con el presidente José Vignatti.

Todavía no hay certezas de cuándo se realizará el cónclave entre Rodríguez y Vignatti, ya que el presidente se encuentra en Buenos Aires, donde en las últimas horas mantuvo varias reuniones con el fin de armarle el plantel a Domínguez, para la próxima y exigente temporada que animará Colón.

Por lo que se pudo saber y sobre todo por lo que declaró públicamente, Vignatti tiene la intención de no facilitarle la salida al Pulga, ya que lo considera un jugador clave para la primera parte de la temporada, con lo cual si prima esta alternativa, el jugador tendría que quedarse hasta el 30 de junio de 2021.

Sin embargo, Pulga Rodríguez se aferra a la importante deuda que Colón mantiene con él (se habla de cerca de 8.000.000 de pesos), para intentar que ese monto sirva de rescisión para poder marcharse en este momento del club y volver a Atlético Tucumán, donde se comenta que ya tiene todo cerrado para jugar en la próxima temporada.