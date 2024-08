Rodríguez: "No somos el Colón que queremos todos"

Fue uno de los pocos protagonistas en hablar con la prensa. De manera sincera dijo: "Contento de volver a jugar, lo hice en una posición que no se nos dio el resultado, estábamos manejando la pelota y se encuentran con un rebote, nos golpeó anímicamente fuerte y no supimos sacarlo adelante".

LEER MÁS: El DT de Colón se mostró preocupado por el momento emocional

Más adelante soslayó que "como dijo el Perro no somos el Colón que queremos todos, hay que laburar con todo en la semana y ganar el próximo partido. Tenía libertad para jugar en el frente de ataque, después me tocó jugar como volante por izquierda, jugaré donde me pida el técnico".

En referencia a porqué no venía jugando, expresó: "Yo estaba al 100%, entrenaba y daba el máximo, eran decisiones del cuerpo técnico anterior que no me citaba o no me ponía cuando me llevaba al banco. Seguí entrenando y por suerte el nuevo técnico confió en mí".

De manera escueta y directa le habló al hincha de Colón antes de emprender el regreso a la ciudad, al sostener: "Que se quede tranquilo el hincha que vamos a dar el máximo y ganar de local el próximo partido".