Rossi: "En una derrota dura, pero Colón tuvo funcionamiento"

Colón jugó un buen primer tiempo, donde tuvo chances para marcar, como el contragolpe que lideró Christian Bernardi, con pase para Genaro Rossi, quien envió un centro fantástico para Federico Jourdan, que se lo perdió abajo del arco, o la chance clara en el segundo tiempo del exdelantero de Chaco For Ever y Newell's en el complemento.

El análisis de Genaro Rossi sobre la derrota de Colón

Luego del partido, Genaro Rossi analizó la derrota de Colón, y comenzó diciendo: "Es una derrota dura, sabemos que jugamos contra uno de los mejores equipos del torneo, ellos metieron la que tuvieron que meter y nosotros no pudimos".

Colon San Telmo Paolo Goltz.jpg @PrensaSanTelmo

En cuanto a su rendimiento en la caída de Colón ante San Telmo, Genaro Rossi indicó: "Me sentí bien, me quedo con la última que tuve un mano a mano, donde el defensor me cierra el pase a Christian (Bernardi), pero me sentí bien".

Colón, sin dar la talla ante San Telmo

"El equipo tuvo funcionamiento, supo como doblegar al rival en los primeros 30 minutos, sabíamos que jugábamos contra uno de los mejores del torneo, tuvimos muchas cosas buenas, pero necesitábamos el resultado y no se dio", agregó el delantero de Colón.

Mientras que sobre lo que viene para Colón, en el tramo final de la temporada, Genaro Rossi indicó: "Es partido a partido, la semana que viene tenemos una final y trataremos de sacar esto adelante".