Sandoval podría ser titular en Colón dos veces seguidas por primer vez

Iván Delfino por estas horas analiza qué plan emplear en Colón para este duelo ante Nueva Chicago, donde más allá del paso en falso que significó la primera derrota en 2024, no tendría previsto realizar cambios.

Sandoval corre con ventaja sobre Leguizamón en Colón

De esta manera, todo apunta a que la única duda estaría otra vez en el ataque, ya que para el partido ante Gimnasia de Mendoza se presumía que Nicolás Leguizamón sería el titular, pero finalmente el que se quedó con el lugar que dejó vacante Axel Rodríguez fue Tomás Sandoval.

Delfino no podrá contar nuevamente con Rodríguez no con Javier Toledo, quienes tendrían entre dos o tres semanas más de recuperación. Con lo cual nuevamente tendrá que apostar por Sandoval o bien inclinarse por Leguizamón.

SandovalQuilmes.jpg Sandoval no sigue en Quilmes, su pase pertenece a Colón, y es otra opción ofensiva en Primera Nacional.

De hecho, cuando se lo consultó por qué se decidió por Sandoval, que no había formado parte de la lista de concentrados en la anterior fecha ante Gimnasia y Tiro, y no por Leguizamón, reveló que eso obedeció a que el hijo del Loco trabajó toda la pretemporada con el plantel, mientras que Legui no solo que se sumó más tarde sino que también padeció una lesión que le quitó tiempo en su puesta a punto.

Todo indica que nuevamente Sandoval estará desde el arranque en Colón, un hecho inédito desde que debutó en 2016. Es que el atacante nunca tuvo la chance de ser titular en dos partidos seguidos con la rojinegra, lo que habla a las claras de la falta de confianza o capacidad para ganársela que tuvo en cada DT que pasó por el club durante ese tiempo.

Las curiosidades de la carrera de Sandoval

Lo más cerca que estuvo fue en 2022, cuando fue de la partida en el empate sin goles ante San Lorenzo, en el Brigadier López, el 14 de septiembre. Luego, llegó la derrota ante Talleres (18 de septiembre), donde ingresó a los 27' del complemento por Leonel Picco. Mientras que repitió titularidad en la dura derrota ante Argentinos, en Santa Fe, por 4-0, el 26 de septiembre, luego de la apretada que sufrió el plantel de la barrabrava, cotejo que se jugó a puertas cerradas.

En 2016 también le ocurrió lo mismo, ya que el 15 de octubre fue de la partida en la caída ante Vélez por 2-1, en el José Amalfitani, y repitió esa condición en la victoria 2-0 ante Atlético de Rafaela, en el Nuevo Monumental, el 30 de octubre, donde anotó un gol.

Mientras que la última vez que fue titular en dos partidos seguidos (fue la segunda en su carrera) fue en Quilmes, en el Torneo de la Primera Nacional, en 2023. El 6 de marzo arrancó en la victoria ante Aldosivi por 4-1, en el Centenario, en tanto que repitió en la derrota ante Brown de Adrogué por 1-0 como visitante.

La primera vez que ostentó en dos ocasiones seguidas esa condición fue el 18 de febrero, cuando formó parte, con un tanto, en la victoria 3-2 ante Ferro en Caballito, y luego, el 25 de febrero, en el 2-1 sobre Gimnasia de Jujuy, como local.

Si Delfino lo ubica como titular, será la tercera vez en su carrera que jugaría dos partidos seguidos desde el arranque, la tercera ocasión en la Primera Nacional, pero la primera en Colón, tras su debut en 2016.