Santella: "Con Brian Fernández todavía no tuve contacto"

Pablo Santella ya se encuentra en Santa Fe, donde está realizando la cuarentena para luego ponerse de lleno a trabajar con los jugadores del plantel de Colón, que retomaron los entrenamientos luego de haber gozado de un período de vacaciones. El PF habló con Diez en Deportes por LT10 (AM 1020) donde contó los motivos de su llegada a Santa Fe, como así también se refirió a los beneficios que tendrán los jugadores de Colón con su presencia, reveló qué tiempo le demandará poner al plantel en condiciones de competir y se refirió al caso puntual de Brian Fernández.

En el arranque de la charla, Santella reveló cómo se dio el hecho de volver a la ciudad: "Estamos instalados en Santa Fe con mi familia. Por suerte pude concretar la llegada, hicimos uso de la posibilidad del traslado por los mecanismos oficiales, hasta el miércoles que lo permitió. Domínguez insistió en que venga para acá y a través de la posibilidad que me dio el club, con Patricio Fleming y José Vignatti, quienes hicieron posible que pudiera llegar. Ahora tendré que esperar 15 días para luego poder moverme de forma natural".

Y antes de hablar sobre el trabajo de los jugadores, Santella agregó: "Te piden el permiso de viaje, te toman la fiebre, también tenemos la posibilidad de hacer el hisopado para darle tranquilidad al resto, pero no es necesario porque no tenemos síntomas. Pero si después de la cuarentena lo tenemos que hacer no habrá problemas, sobre todo para tranquilidad del resto. Vamos a cumplir con los requisitos. Estamos instalados, el club nos facilitó el alquiler de la casa y estar con la familia genera tranquilidad emocional".

En cuanto a cómo se vive el drama del coronavirus en Buenos Aires, el PF de Colón dijo: "Uno queda preso de las noticias, pero en mi barrio (Palermo) fue una vida normal, la gente se cuida mucho, toma precauciones. No hay grandes casos conocidos, pero el hecho que sea un lugar donde haya muchos movimientos, viajes, con transporte público, quedás en el medio de un lugar donde afectan las noticias del día a día. Pero nosotros teníamos una vida normal en Buenos Aires, hacíamos uso de las posibilidades que te daban para ir a comprar o ir a algún café. Pero sí quedás en medio de la problemática porque Buenos Aires es grande".

Entrenamiento Colón.jpg Santella se refirió a cómo serán los trabajos del plantel de Colón con su presencia en Santa Fe. Prensa Colón

Posteriormente se le hizo referencia a las declaraciones del ministro de salud Ginés González García, quien manifestó que en agosto podría darse el retorno del fútbol y Santella afirmó:"Siempre se habló de mitad de julio, agosto o septiembre, pero no hay nada oficial. Pero sí más allá de comenzar a entrenar, nosotros, especialmente Eduardo (Domínguez) que teniendo la posibilidad de contar con muchos jugadores en la ciudad, con la flexibilidad que permite hacer un montón de cosas y más allá de las fechas, se podría hacer un paso más, que involucra mi presencia y es la posibilidad de entrenar a los jugadores en un gimnasio o una plaza".

Más adelante, Santella reveló: "La pausa de los jugadores de Colón fueron las vacaciones, la decisión era casi de sentido común, de respetar la cronología del campeonato. La hicieron muchos clubes, creo que fue muy acertada la decisión de Eduardo de no tener nada en dos semanas, para recargar energías y luego volver con lo que se pueda, aunque es igual a lo que teníamos. Pero se agregó la posibilidad de trabajar con jugadores en un gimnasio. Ese fue el gran beneficio. Igualmente mi presencia ahora no cambia nada. Al no salir durante 15 días no cambia la metodología de trabajo. Luego veremos qué beneficios le podremos sacar, para mejorar algunas condiciones".

Y Santella continuó con las ventajas que otorga Santa Fe y dijo: "A diferencia de la Fase 1 es poder trabajar en gimnasios, más allá que la semana pasada los jugadores comenzaron a correr, que es importante desde lo aeróbico y por las carreras largas, con elementos espefícicos como los botines. Al principio les costó mucho salir a correr media hora, entonces armamos tres programas de carrera, de media hora y una hora, y con el teléfono, mediante una APP nos mandan el recorrido y el tiempo que hicieron, a eso lo mandan al grupo. Pero el tema de correr fue clave para el proceso de adaptación que queremos hacer, es una linda opción salir a correr antes que el resto, no queremos decir que es una ventaja".

Se le preguntó por el caso particular de Brian Fernández y reveló: "Unos jugadores son más mimosos que otros, algunos demandan más. Especialmente los que juegan bien son difíciles de entrenar. No tuve contacto con él, lo tendremos al igual que con el resto de los compañeros una vez que se pueda, pero es un beneficio estar cerca, sobre todo los que demandan esa cercanía".

"El 80% de los jugadores están en Santa Fe, seis jugadores están en otros lados. Los planes de trabajo son para todos igual. Le estoy dando planes individuales a todos. Luego, me dirán quiénes son los que no entrenan más pero la obligación es con todos. Colón no hizo nunca zoom, siempre fueron entrenamientos que ellos subían a la plataforma YouTube. La respuesta fue la misma, nosotros teníamos luego que mirar los trabajos que eran de alrededor de 40 minutos. Nuestra idea no es que se sientan controlados. Algunos trabajaban a la mañana y otros a la tarde, la semana pasada se hicieron dos doble turnos. No son los volúmenes de un entrenamiento habitual pero se llegábmos a siete horas de trabajos de manera general", detalló Santella en otra parte de la charla.

Por último se le preguntó por los tiempos estimados para volver a la actividad y afirmó: "Los profes siempre vamos atrás de la ciencia del deporte que nos baja línea. En este momento recibimos la información de los especialistas, por la tendinitis por haber estado mucho tiempo sin botines, por ejemplo. Nos van advirtiendo con datos concretos, tomamos nota de eso. Ante eso decidimos que se compren los botines y el que pueda que corra en el pasto, un día con botines y otro con zapatillas. Pero al diagnóstico se hará con la presencia de los jugadores. Luego está el tema individual no es lo mismo el que pudo correr y el que estuvo encerrado en una habitación. Más allá de las lesiones hay que evaluar el rendimiento físico-táctico".

"Nosotros cuando hacemos un mes de vacaciones y un mes de pretemporada, la pretemporada sirve para poner la puesta a punto, para lograrla necesitás horas de gimnasio, tantos kilómetros y trabajos con pelota. Poner en marcha al equipo necesita amistosos. Es decir el rendimiento deportivo. Todo esto hay que tener en cuenta, que estén bien desde lo físico y que respondan a las condiciones que el técnico les pida", cerró el PF Pablo Santella.