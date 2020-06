Este martes 30 de junio Fernando Zuqui finaliza el contrato con Colón, que ya decidió no hacer uso de la opción de compra por el 50% del pase tazado en 2.000.000 de dólares. De esta manera, debe volver a Estudiantes, que posee en parte iguales la ficha con Boca, sin embargo, comenzó un cruce un dirigencial que seguramente se dirimirá en la justicia. Esto se debe a que el Pincha elevó una comunicación argumentando que se cumplieron los términos establecidos y el Sabalero está obligado a pagar.

El volante mendocino llegó a Santa Fe con una cláusula, donde marcaba que en caso de superar el 70% de los encuentros de la temporada 2019/2020 Colón quedaba emplazo a abonar lo pactado y Estudiantes reclama que se haga efectivo; pero la dirigencia que encabeza José Vignatti no piensa lo mismo y se mantiene en firme en decir que no fue así.

Fernando Zuqui termina su contrato con Colón y debería volver a Estudiantes

Entonces desde Colón enviaron una respuesta aduciendo que no pudo utilizar al jugador todo lo que hubiera querido por el parate del fútbol a raíz de la pandemia del coronavirus y pidió una devolución al préstamo que pagó en su momento, que fue de 18 meses. Para variar, el Pincha no va afrontar estar esto y todo marcha en un fuego cruzado que por ahora no muestras claridad.

A todo esto, Fernando Zuqui sigue esperando que alguno de los clubes lo llame y sigue entrenando en la ciudad con la ilusión de continuar. Pero para agregar un condicionante más a esta trama, surge la pregunta: ¿quién deberá pagarle el sueldo al futbolista a partir del 1 de julio?

Fernando Zuqui entrena en Santa Fe a la espera del llamado de Colón o Estudiantes.

Estudiantes no se harán cargo del salario, porque entiende que Colón debería ejecutar la cláusula y comprar parte de la ficha. Pero el Rojinegro está en la misma postura y da la sensación que la resolución no demorará demasiado en la justicia, ya que el jugador se quedaría sin cobertura ni ingresos. Fernando Zuqui en ese caso sería el que presionaría. ¿Quién tiene razón en esta pulseada?