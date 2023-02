Saralegui: "No me vine a hacer rico a Colón y cobré hasta el último día que trabajé"

"El empate me condenó, no convenció y de común acuerdo dejé de ser el técnico de Colón. En el plantel pasado había más jerarquía, fue una pretemporada intensa. No tuvimos los jugadores en el arranque, algunos lesionados. Pequeñas cosas que influyeron. Perdimos solidez defensiva", apuntó de movida.

Para luego, afirmar: "Si hubiéramos ganado de visitante se calmaban las aguas, el partido con Sarmiento fue difícil, no esperábamos recibir un penal rápidamente. No pudimos empatarlo, eso pegó fuerte en la directiva e influyó".

Saralegui no dudó en expresar que "es todo muy rápido en el fútbol, se que la situación es pobre y magra. Me fui contento con el segundo tiempo ante Unión, hubo rebeldía, pero esto es fútbol y no pudimos ganar".

En otro tramo de la charla subrayó que "son las reglas de juego, estoy agradecido a la directiva, a los hinchas de Colón. Escucho mucho y hablo poco. El punto no iba a alcanzar. El tiempo es corto, podía acomodar las cosas. No le temo a Huracán ni al rival de turno. Necesitábamos acomodar piezas que llegaron tarde".

A los jugadores admitió que "les di un abrazo, les dije que no bajaran los brazos, en la vida hay problemas más importantes. Es un campeonato largo, desearle éxito a Pipo porque a Colón lo llevo en el alma".

Wanchope y sus tiempos

"Hay un tema de doble culpabilidad. Una decisión consensuada por la directiva y por mí. Llegó la final del Mundial, una lesión, fue perdiendo fútbol y estado. Lo metimos adentro de la mejor manera posible. No lo vi pero sabe que Colón lo precisa. Tiene que estar de buena forma, se va a poner bien".

Las partidas de Rodríguez y Bernardi

"Son difíciles de reemplazar porque son jugadores hechos los que se fueron, la pérdida de Bernardi fue preocupante. Si encontrás un jugador joven para ese puesto pero no lo hay. Lo de Pulga era algo contractual que no se pudo solucionar".

Saralegui1.jpg Marcelo Saralegui se despidió del mundo Colón con un profundo agradecimiento a los hinchas.

El acuerdo con Pipo Gorosito

"Le deseo lo mejor, tenemos amigos en común. Ojalá le den tiempo, un partido no tiene que ver con otro. Los jugadores nuevos se están conociendo. Es un tipo del fútbol, me hubiera gustado seguir con mi gente para pelear entre los 10 primeros. A veces las decisiones se toman por temor".

El mensaje para el hincha

"No me vine a hacer rico a Colón. Cobré hasta el último día que trabajé, cuando Colón me llamó, me sentí el hombre más feliz del mundo. Había jugadores que sacamos adelante. Al hincha le agradezco mucho, al que está y al que no está. Las redes explotaron, le puse el pecho, me sentía capacitado. No me ayudaron los resultados, mi agradecimiento a todos los que me trataron de una excelente manera como cuando jugaba".