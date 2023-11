Saralegui, en La Radio de UNO 106.3: "Colón siempre podrá contar conmigo para lo que necesite"

En un mano a mano con La Radio de UNO 106.3 reconoció que "arrancamos el año la distracción del Mundial no nos enfocamos en potenciar el equipo, no había billetera para armar el equipo. Se trajo poco, faltó más jerarquía. El apresuramiento de los dirigentes de sacarme, son cosas del fútbol. Vino Pipo y le trajeron muchos jugadores, no pudo levantar en la tabla".

Más adelante admitió que "se manejó entre la dirigencia y nosotros, muchos jugadores quería dólares billete fuera del país, yo insistía con Alonso pero no pudimos traerlos. Algunos no quieren venir al interior del país".

En relación a su campaña soslayó que "cuando me llamaron Colón tenía muy buenos jugadores, difícil de reemplazar. Había que trabajar en los que se podían ir y los que podían llegar, con las mismas características. La institución no programó el recambio necesario. Muchos de los que estuvieron en 2022 me dieron una mano y no pudieron seguir. El último fue Bernardi".

Saralegui también opinó sobre las elecciones que están a la vuelta de la esquina. En ese sentido dijo que "me enteré que José (Vignatti) no se presenta, conozco a algunos candidatos, hay muchas listas, el socio tiene que elegir lo mejor. Está en un momento delicado, pero Colón siempre podrá contar conmigo para lo que necesite. Lo primero es que se mantenga en Primera".

En otro tramo de la charla soslayó que "me tocó pelear el descenso como jugador en Colón, se fueron incorporando jugadores, creció a nivel futbolístico. Esto es consecuencia de varias campañas. Hubo un plantel irregular por eso está así, con partidos buenos y muy malos, eso hace a la postre vivir este presente".

Cuando dejó su opinión de cómo afrontar el desempate no dudó en decir que "creo que el jugador de Colón tiene que jugar con el corazón, hay mucha gente esperando el resultado positivo, no se puede cambiar mucho, tratar de pasar por arriba al rival, es una final, Gimnasia también juega, es muy importante la permanencia".

Antes de su despedida subrayó: "Colón se reforzó bien en el segundo semestre, hay que trabajar en conjunto, darle mucha importancia a las divisiones menores, no es de un día para el otro. Falta explotarlo más, salió campeón, tiene un predio, quizás no está la gente idónea. Con captadores hay que arrimar talentos, recorrer la provincia, alguno te va a dar los frutos, hay que recorrer, no vienen solos los pibes".