Saralegui, sin vueltas en Colón sobre Pulga y Wanchope

Colón no detiene su preparación para la Copa de la Liga 2023 con una pretemporada que marcha ya por su cuarta semana en el predio 4 de Junio. Por ahora, solo hubo salidas, ya que las incorporaciones brillan por su ausencia en un mercado de pases con muy poco movimiento producto del foco que causó el Mundial de Qatar. Muchos representantes viajaron y por eso las tratativas se demoraron. Esto no quiere decir que haya cosas avanzadas.

En un alto a los trabajos, el DT Marcelo Saralegui contó algunos detalles de la actualidad. "Todo pasa por memorizar los movimientos en campo y ahora estamos ya en el afinamiento de lo futbolístico", confesó en charla con LT10 AM 1020.

Marcelo Saralegui.jpg Marcelo Saralegui habló sobre cómo se desarrolla la pretemporada de Colón y los refuerzos. UNO Santa Fe / José Busiemi

Como ya se sabe, en enero estará el triangular amistoso en Uruguay, pero el charrúa igual dijo que se intentó tener algunos en este 2022: "Los amistosos acá serán con la reserva. Nos hubiera gustado hacerlo con algún equipo de la zona, pero todos están compromisos y además están cercas las Fiestas".

Respecto a los refuerzos, reconoció: "No estoy ansioso. Se está trabajando. Lo del Mundial durmió un poco todo. Pero ahora sí, a empezar los trámites. Es posible que lleguen varios. Nos manejamos puertas adentro para evitar complicaciones. Solo se hablará cuando estén los nombres cerrados. Delanteros se necesitan. Lo sabemos nosotros, el grupo y también el presidente".

Saralegui, sobre Pulga Rodríguez y Wanchope Ábila

Como ya se sabe, Luis Rodríguez no quiere seguir en Colón, eso no cambió y Saralegui tiene claro todo: "No es un tema que me compete. Es un tema entre los dirigentes y el jugador. Yo trabajo sin contarlo, porque nunca se presentó a trabajar".

Pulga Rodríguez.jpg UNO Santa Fe

Otro tema que encendió la polémica fue la ausencia de Ramón Ábila, que tenía un permiso para demorar su vuelta a Santa Fe por el Mundial, pero que decidió quedarse hasta la final: "Se hablará internamente primero con él y con los directivos. Es jugador del club. Obviamente a quienes les gusta el fútbol, no se quería perder esa final del mundo. Es un tema para manejarlo en el grupo".

Ramón Ábila 1.jpg Prensa Colón

Luego, evitó hablar de otras salidas: "Todos están a la orden. Habrá entre cuatro o cinco refuerzos más o menos. Ya empezamos a girar la rueda en base a eso. No son fáciles las tratativas, pero lo ideal sería que se sumen rápido para que se adapten".

En el final, confesó que el amistoso en Brasil no está firme aún, porque "la gente de Inter se quedó hasta la final del Mundial. Se está cerrando". A la vez que dejó un mensaje para la gente: "Queremos ser competitivos, como siempre lo fue Colón. Para eso hay que trabajar y estar todos juntos".