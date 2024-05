Se maneja el posible día y lugar del cruce entre Colón y Talleres por Copa Argentina

Si bien está claro que el objetivo es la Primera Nacional, tampoco se quería desestimar el otro torneo y, por más que el DT Iván Delfino plantó una formación con mucha rotación, luego metió a varios titulares y enderezó un partido que estaba complicado.

Asoma el lugar y el día del cruce de Copa Argentina entre Colón y Talleres

Ni bien culminado el cotejo en el estadio Eva Perón de Junín, algunos de los miembros de la organización de la Copa Argentina dieron detalles sobre la posible fecha y escenario del duelo de los 16avos ante los cordobeses. En este caso, Guillermo Rolando, detalló: "La fecha la dispone AFA, que es quien organiza. Sería una alternativa lo del 21 de mayo, porque justo Talleres disputa copas internaciones y en esa fecha no tiene nada, pero aún no hay nada. Dependerá de lo que disponga AFA".

"La cancha de Newell's es una de las más probables. No habría que descartar también algún otro estadio en el Gran Buenos Aires. Justo son dos del interior y, si calza una fecha que les convenga, se tratará de consensuar. AFA nos pide que, antes de la Copa América, tengamos cerrada la etapa de 16avos. Sería lo ideal", agregó.

Estadio Marcelo Bielsa Newell's.jpg El estadio de Newell's asoma con chances de recibir el cruce de Copa Argentina entre Colón y Talleres.

Mientras que cerró: "Repito, no hay fecha, estamos viendo. El 21 es quizás la más conveniente. Los dirigentes de Colón me dijeron que sí, que no había problema. En definitiva, es AFA".