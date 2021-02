Se viene la amnistía y Luis Rodríguez podrá jugar en Colón

LEER MÁS: Video: Final vergonzoso de la Asamblea de Colón

Luis Rodríguez viene de confirmar su continuidad en Colón el pasado fin de semana, donde todo quedó definido tras una reunión que tuvo el representante Roberto San Juan con los tres vicepresidentes, más allá que durante las vacaciones manifestó en reiteradas oportunidades que tenía un ciclo cumplido en el club y que pretendía no volver a jugar con la rojinegra.

Pero tras conformar su permanencia en Colón hasta el 30 de junio, fecha en la cual vence su contrato, quedaba claro que recién podría estar a disposición para la segunda fecha. Sin embargo, el club fue uno de los que encabezó un petitorio a la AFA para que se pueda perdonar esa sanción de la última fecha, y en las próximas horas se oficializará la amnistía con lo cual podrá estar presente Luis Rodríguez ante Central Córdoba.

Pulga Rodríguez.jpg Luis Rodríguez será uno de los beneficiados de la amnistía de AFA y podrá jugar en Colón ante Central Córdoba.

Sin dudas que se trata de una gran noticia para Eduardo Domínguez, ya que lo tendrá en cuenta para ser titular y de hecho figuró en la lista de convocados para viajar a Santiago del Estero, en un partido donde habrá varias bajas en la ofensiva.

Es que Wilson Morelo se recupera de la operación de clavícula, Brian Fernández sigue en Buenos Aires recuperándose de su adicción a las drogas, Facundo Farías no fue convocado para jugar ante Central Córdoba como consecuencia de no haber respetado una norma interna, mientras que Christian Bernardi sigue con los inconvenientes físicos por los cuales no pudo estar presente en los últimos partidos de la Copa Diego Maradona.

De esta manera, la dupla ofensiva estaría conformada por Luis Rodríguez y Tomás Sandoval, mientras que Alexis Castro que parecía tener todos los boletos para estar desde el arranque tendrá un lugar en el banco de los suplentes.

De esta manera, los 11 de Colón para visitar a Central Córdoba serían los siguientes: Leonardo Burián; Bruno Bianchi, Paolo Goltz y Rafael Delgado; Eric Meza o Alex Vigo, Rodrigo Aliendro, Federico Lértora, Santiago Pierotti y Gonzalo Piovi o Gonzalo Escobar; Luis Rodríguez y Tomás Sandoval.