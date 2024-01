"Para mí es un sueño poder vestir otra vez esta camiseta. Es todo tan raro y nuevo, pero me siento como si hubiera estado acá toda la vida. Demoré un poco en relajarme, porque siempre cuando uno cambia de equipo a veces siente momentos incómodos cuando no conocés a nadie, y esta vez no me pasó. Me siento muy cómodo y tranquilo", reconoció Sebastián Prediger, la primera incorporación de Colón, que este martes martes fue presentado y participó del inicio de la pretemporada en el predio 4 de Junio.

Inicialmente se informó que los jugadores no iban a tomar contacto con la prensa, pero el volante se detuvo gentilmente para charlar con los medios que estaban haciendo la guardia: "Es un compromiso enorme y el deseo que tengo es volver a Primera División. Sé el camino que hay que recorrer, que es muy difícil, pero tengo mucha fe y esperanza. En estos momentos duro, lo mejor que se saca es que termina uniendo a todos y al final es muy grato. Lo viví, lo pasé y lo comprobé, por eso lo digo. Fueron los momentos más lindo que me tocaron y los quiero vivir acá".

• LEER MÁS: Colón arrancó la pretemporada con cinco bajas sustanciales

También, confesó que ya tuvo un mano a mano con el DT Iván Delfino: "Ya en otros momentos me quiso sumar a sus equipos. Estuvimos charlando un poco, pero lo haremos seguramente más en extenso en los próximos días y veremos cómo es su idea".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FColonOficial%2Fstatus%2F1742295187299111338&partner=&hide_thread=false Hola Perro



Sebastian Prediger ya está con nosotros, el jugador llega libre y su último paso fue por Tigre.#SomosFamilia pic.twitter.com/jZLyGll3sO — Club Atlético Colón (@ColonOficial) January 2, 2024

Respecto al certamen de ascenso, Perro consideró: "La Primera Nacional es un campeonato muy duro y parecido a la Primera, pero con canchas diferentes. Eso es lo raro que tiene o lo complicado. La categoría es complicada, con jugadores que llegan de no tener lugar en equipos grandes y te sorprendés después. Hay que estar muy atentos a eso y por eso es clave hacer una buena pretemporada y armar un buen equipo, pero mejor grupo. Hay que demostrar que somos el equipo más grande de la categoría".

• LEER MÁS: Goltz renovó contrato: "Colón es mi familia y acá me quedo"

Luego, insistió: "Estoy muy feliz. Tengo la posibilidad de estar cerca de casa y ver a mis hijos todos los días. Estoy feliz y quiero aportar lo mejor de mi, porque sé que me queda fútbol y lo quiero gastar acá. Me voy a prepara al máximo y me tengo mucha fe. Sé que los hinchas nos van a acompañar".

• LEER MÁS: Colón espera una compensación para dejar salir a Botta

En otro tramo de la charla, le resto importancia a la chance de ser capitán: "No me importa y no lo pensé en ningún equipo. No es objetivo más allá del privilegio que significa". En el final, Prediger dijo: "Estoy ansioso. Quiero que conformemos un buen equipo, porque esto es muy difícil y quiero ganar".