Sebastián Prediger, el capitán de Colón que no pudo cumplir su objetivo

Apenas consumado el descenso de Colón, Sebastián Prediger pidió volver al club para cumplir el objetivo de ascender con el equipo, pero no pudo lograrlo

No dudó un instante, pese a tener la oferta de Tigre para renovar su contrato y seguir jugando en Primera. Prediger tenía desde hacía mucho tiempo el desafío de volver a ponerse la camiseta rojinegra.

El capitán de Colón que arrancó como titular y terminó en el banco

Y es que cuando se fue del club a fines del 2013, lo hizo en medio de un conflicto y seis meses después Colón terminó perdiendo la categoría. Por ello, muchos hinchas no le perdonaron esa decisión.

Sin embargo, Prediger años después renunció a la demanda que le había realizado al club y ese gesto fue bien visto. Por ello, pudo retornar a Colón.

Y claro está rápidamente, el DT Iván Delfino dispuso que sea el capitán del equipo y se convirtió en titular. Sus primeros partidos demostraron la categoría que tiene, siendo figura y mostrándose como un jugador indispensable.

Pero con el correr de los partidos y del torneo, el Perro fue mermando en su rendimiento. Ya el nivel futbolístico no era el mismo, como así también del equipo.

Su bajón futbolístico estuvo a la par del que evidenció Colón. Y por eso comenzaron los cuestionamientos, respecto a si debía continuar siendo titular.

Estuvo desde el arranque en los primeros 31 partidos, pero en esos dos últimos debió pedir el cambio en la primera etapa. Y luego no estuvo a disposición en los tres encuentros posteriores.

Con la llegada de Diego Osella, Prediger fue perdiendo su lugar. Si bien fue titular con Chaco For Ever, con San Telmo fue al banco y no ingresó. En tanto que con Atlético de Rafaela jugó apenas 10' y con Deportivo Madryn 21'.

Mientras que en el partido decisivo ante All Boys fue al banco pero no ingresó. Así las cosas, Colón terminó siendo eliminado con su capitán en el banco, todo un símbolo de lo que fue el recorrido de Prediger con la camiseta rojinegra a lo largo del 2024.