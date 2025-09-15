Seguridad no cede: pese a los incidentes, aseguran que el partido de Colón frente a Morón se jugará con público

A pesar de los hechos de violencia registrados este lunes en el predio de Colón, la posibilidad de jugar a puertas cerradas el domingo fue descartada de plano por las autoridades de Seguridad. Sin embargo, se lanzó una dura advertencia para los hinchas sabaleros.

La crisis deportiva e institucional de Colón sigue generando reacciones en cadena. La seguridad del partido entre Colón y Morón, en el foco del debate.

En medio de la polémica generada por los incidentes de este lunes en el Predio 4 de Junio, donde un grupo de hinchas se concentró en el lugar para exigir explicaciones por el mal presente de Colón, situación que derivó en un enfrentamiento con la policía, el foco ya se puso en la seguridad del próximo partido del Sabalero frente a Deportivo Morón el domingo en el Brigadier López .

A pesar de la gravedad de estos hechos, que terminó con tres detenidos y un jugador de Colón lastimado de un piedrazo en la cabeza, autoridades del Ministerio de Seguridad indicaron a UNO Santa Fe que "no consideramos la posibilidad de que el encuentro se juegue sin público".

"Nosotros no agarramos la posibilidad de jugar a puertas cerradas, lo vamos a seguir monitoreando y vamos a ver cómo ajustamos el operativo", aseguraron. "Estamos en condiciones de realizar un buen operativo de seguridad para que el partido se juegue", subrayaron con énfasis.

Un mensaje contundente a los hinchas

Por otro lado, desde Seguridad hicieron hincapié en que el comportamiento de los hinchas será un factor clave para el futuro del club. La situación podría tener consecuencias mucho más serias que un simple partido sin gente en las tribunas.

La advertencia es clara y contundente: "Lo peor que le puede pasar a Colón es que le saquen puntos". Este tipo de sanciones se aplican en casos de reincidencia o gravedad en los incidentes, y son medidas que podrían complicar aún más el presente deportivo del club.

El mensaje de las autoridades es que las acciones de unos pocos podrían terminar perjudicando gravemente a la institución. Se espera que en los próximos días se den a conocer más detalles sobre el operativo de seguridad que se implementará para el partido, con el objetivo de prevenir cualquier tipo de disturbio y garantizar un desarrollo normal del evento deportivo.

Vale destacar que la "reunión de cancha" para diagramar el operativo de seguridad del partido entre Colón y Deportivo Morón de este próximo domingo en Santa Fe, está convocada para este miércoles a la mañana.