Todavía no hay certezas de cuándo los equipos del fútbol argentino podrán volver a las prácticas, como consecuencia de la gran cantidad de contagios de coronavirus que se producen en Buenos Aires. Mientras tanto, los dirigentes de Colón no pueden perder tiempo debido a que Eduardo Domínguez les encomendó tratar de renovarle los contratos a tres jugadores que considera claves en su proyecto futbolístico, y cuya relación con el club se termina el próximo 30 de junio.

En el primer partido de su segundo ciclo al frente de Colón, Domínguez utilizó a muchos de los jugadores que conocía de su anterior paso por el club, que rindieron en un gran nivel para que el equipo vuelva a ganar fuera de Santa Fe luego de casi dos años y consiga antes del receso por la pandemia del coronavirus salir de la zona de descenso, más allá que luego fueron suspendidos por parte de la AFA.

Está claro que Domínguez renovó los ánimos en Colón, ya que el equipo había perdido totalmente el rumbo futbolístico luego de la final de la Copa Sudamericana que perdió ante Independiente del Valle, bajón que parecía conducirlo inevitablemente a la pérdida de la categoría luego de seis años.

Pero más allá que el parate por el coronavirus y las decisiones de la AFA lo beneficiaron, es un hecho que el equipo pudo cambiar radicalmente su cara en el cotejo ante Rosario Central, con lo cual los jugadores de Colón manifestaron que con ese nuevo camino iniciado de la mano de Domínguez tenían mucha fe de mantenerse en Primera División e incluso de dar pelea en la Copa de la Superliga.

Los días de cuarentena que Domínguez pasó en Santa Fe le sirvieron para planear el nuevo proyecto futbolístico, donde le dará mucha cabida a los pibes como Santiago Pierotti, Brian Farioli y Facundo Farías, mientras que también evaluó pertinente pedirle a los dirigentes que negocien la continuidad de tres jugadores que considera vitales: Matías Fritzler, Marcelo Estigarribia y Gabriel Esparza.

Fritzler tomó contacto con varios medios locales y nacionales donde manifestó su intención de seguir en Colón luego de tres temporadas. Pero lo concreto es que hay una deuda muy importante que el club mantiene con él, al cual le ofrecieron pagarle solamente el 50%.

En tanto que también a Fritzler se le hizo un ofrecimiento para su próximo contrato, que tendría la duración de una temporada, que también estuvo muy lejos de colmar sus expectativas, ya que se le habría ofrecido un sueldo muy menor (la mitad) de la que percibió durante la 2019/2020.

image.png Matías Fritzler fue uno de los jugadores símbolo del Colón de Domínguez.

Por su parte, Estigarribia también manifestó públicamente que uno de los principales directivos de la institución le transmitió su deseo de que continúe en Colón, más allá que también reconoció que no tuvo contactos en este sentido con el DT Eduardo Domínguez.

Hay una gran incertidumbre sobre el futuro de Chelo Estigarribia, quien volvió a Paraguay para continuar con la cuarentena, y en reiteradas ocasiones también manifestó que lo preocupa mucho la devaluación que tuvo la moneda argentina pensando en un próximo contrato, como así también la situación epidemiológica que vive nuestro país. Incluso afirmó que le gustaría volver al fútbol guaraní.

image.png Marcelo Estigarribia, uno de los jugadores de Colón que más conoce Domínguez.

Mientras que Gabriel Esparza es el tercer jugador que pretende retener Domínguez. Si bien no lo tuvo en su anterior paso por el club, reconoce en el delantero a una clase de jugadores que no tiene en el plantel y que no abundan en el fútbol argentino.

image.png Gabriel Esparza sería uno de los jugadores con los que no habría inconvenientes en renovar.

Está claro también que primero tendrán que tratar de contentarlo desde lo económico para que continúe en el club, más allá que también públicamente en el inicio de la cuarentena, en diálogo con un medio mexicano, admitió su interés por volver a dicho fútbol, donde se pagan contratos que son imposibles de igualar en el fútbol argentino.

También hay otro jugador que admitió que tuvo un contacto con los directivos para renovar su vínculo. Se trata de Guillermo Celis, quien tampoco fue dirigido en su anterior etapa en el club por Domínguez, se recuperó de una lesión grave de rodillas y también admitió que le es poco fructífero seguir en nuestro país debido a la disparada que tuvo el dólar.

image.png Guillermo Celis reconoció contactos con la dirigencia de Colón para renovar su contrato.

Son todas cuestiones que los dirigentes tratarán de comenzar a acelerar en el inicio de una nueva semana, con gran incertidumbre sobre cuándo volverá el fútbol a nuestro país pero con la seguridad que Domínguez le pidió por la continuidad de tres jugadores claves y buscarán agudizar el ingenio para satisfacerlo.