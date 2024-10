Si Colón empata con Atlético de Rafaela se acerca a clasificar al Reducido

En consecuencia, el foco está puesto en tratar de sumar la mayor cantidad de puntos y terminar más arriba en la tabla a la hora de afrontar el Reducido, para aprovechar la ventaja que implica definir la serie en condición de local.

No obstante y pensando en el cotejo del domingo, la realidad indica que Colón está obligado a ganar, luego de cosechar una derrota (San Telmo) y un empate (Chaco For Ever).

LEER MÁS: Los jugadores de Colón que deberán estar atentos en la etapa final

Pero más allá de la exigencia que tiene el Rojinegro por sumar los tres puntos, la realidad indica que con un empate estaría muy cerca de asegurarse un lugar en el Reducido.

Y es que el Sabalero está 7°, suma 56 puntos y tiene una diferencia de gol de +14. Y el último en ingresar al Reducido es Mitre de Santiago del Estero que se ubica 8° con 53 puntos y una diferencia de gol de +6.

Mientras que el 9° es Gimnasia y Tiro de Salta que tiene 52 unidades y una diferencia de gol de +1. El elenco salteño visita a Almagro y luego recibe a Defensores de Belgrano. Es decir que ganando los dos cotejos llegaría a 58 puntos.

LEER MÁS: Colón tiene día y hora para recibir a Deportivo Madryn

Mientras que Mitre que tiene 53 puntos visita a Defensores de Belgrano y recibe a Chaco For Ever. Por lo cual si el equipo santiagueño gana ambos encuentros, llegará a los 59 puntos.

Pero si Mitre y Gimnasia y Tiro ganan los dos partidos que deben jugar, eso implica que Defensores de Belgrano perderá los últimos dos quedando con 57 puntos, pero con una diferencia de gol menor a la de Colón.

En la actualidad, Defensores de Belgrano tiene 57 unidades y una diferencia de gol de +15 y Colón 56 puntos y una diferencia de gol de +14. Pero si el Dragón pierde ambos encuentros, la diferencia de gol será inferior y allí el Sabalero podría sacar ventaja.