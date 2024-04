"Si fuera por mí, me encantaría poder seguir en Colón"

Ignacio Lago expresó su deseo de continuar en Colón "Obvio que me encantaría quedarme, porque la verdad es que me siento muy bien en el club", opinó

Y es que algunas versiones indican que en junio, Talleres, dueño de su pase tiene la chance de repescarlo. En cambio otras indican que no existe esa chance y que el futbolista seguirá como mínimo en Colón hasta fin de año.

Sobre este y otros temas habló Lago con Sol Play 91.5. Y allí el jugador expresó su deseo de poder continuar en la institución rojinegra, ya que se encuentra muy a gusto en el club y en la ciudad.

Ignacio Lago y su deseo de seguir en Colón

"Hace tiempo que lo vengo diciendo, me vengo sintiendo bien, estoy feliz. Me amoldé muy bien a lo que fue el club, a la ciudad. Siento un cariño muy grande de parte de la gente y eso quizás se traslada dentro de la cancha, pero bueno esas buenas sensaciones creo que son el premio de los buenos resultados que estoy teniendo", sentenció.

Para luego agregar: “Nunca me tocó en ninguno de los clubes donde estuve tener esta continuidad y a este nivel, quizá en Rafaela el año pasado tuve muchos partidos, pero muchos altibajos entonces era un poco más complicado".

Y para finalizar este tema indicó: "Hay cosas que quizás escapan de mi mano, si me preguntas a mí, obvio que me encantaría quedarme porque la verdad me estoy sintiendo muy bien. Siento que puedo sacar mucho potencial de mí acá, entonces ojalá pueda continuar".

No subestimar a Brown de Adrogué

A la hora de opinar sobre el partido ante Brown de Adrogué expresó: "A mí me tocó el año pasado, una de las últimas fechas, jugar con Rafaela contra Chaco Forever, que estaba en zona descenso y nos ganó 4-1.Ya la lección la tenemos aprendida, nos tocó pasar con Mitre de ir ganando un partido y relajarnos. Creo que para mí todos los rivales son difíciles y hay que ganara todos y pensar en todos los que nos están persiguiendo abajo".