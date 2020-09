"Si me llamaran de Colón para trabajar diría que no"

Castagno Suárez estuvo durante la presidencia de José Vignatti, por lo cual lo conoce y muy bien al presidente sabalero. Y justamente en declaraciones al programa La Central Deportiva por Cadena 3 (FM 101.7) el exjugador criticó el manejo de la dirigencia rojinegra y aseguró que si lo llamaran para trabajar en el club diría que no.

"El manejo personalista del club resultó para un determinado momento. Hoy está demostrado que hay otras formas de gestión, como las de Lanús o Talleres, donde hay delegación de decisiones. Las conducciones personalistas producen oscilaciones marcadas. Podés jugar una final y después pelear el descenso", disparó Castagno Suárez.

Consultado respecto a si le gustaría trabajar en Colón, respondió de manera contundente: "Si hoy me llaman para ir a trabajar a Colón, digo que no. Y la negativa estaría dada porque no observo un proyecto serio. No existe una planificación ni tampoco metodología".

En su momento Leonardo Díaz aseguró que el club debería darle la chance a los exjugadores para que puedan trabajar en las divisiones formativas. Pero también en el fútbol profesional, al respecto Castagno Suárez afirmó: "No hay que amontonar exjugadores. Lo que se necesita es un gran proyecto deportivo, económico e institucional. Después ahí sí convocá a los referentes capacitados".