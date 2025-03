Talpone: "Colón tiene una idea de juego pero queremos hacerlo mejor"

Nicolás Talpone analizó la victoria de Colón ante Chaco For Ever, y concluyó: "Fue un partido de la categoría, áspero".

Nicolás Talpone todavía no alcanzó el gran nivel que mostró en la temporada anterior en Colón. Ante Chaco For Ever se destacó por la entrega y la lucha, otras de las características que lo convierten en uno de los jugadores más importantes del plantel.