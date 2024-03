Nicolás Talpone, uno de los jugadores importantes en el once inicial de Colón, reconoció que el equipo fue mejorando y aún tiene muchas cosas para corregir

El talentoso jugador charló con radio Gol (FM 96.7) y en el inicio reconoció que "me recibieron muy bien en el club. Me hicieron sentir muy cómodo y me ayudó mucho en la adaptación. Vivo con mi novia y mi perro, ya terminamos la mudanza así que superamos ese estrés".