Temporelli: "Para Colón no hay tiempo, no hay muchas posibilidades"

José Neris llegó a Colón en el mercado de pases del verano del 2023, pero ante la poca participación y por no haber estado en los planes de Néstor Gorosito terminó recalando en Peñarol, donde no tuvo mucha participación. Mientras tanto, los dirigentes aceleran diferentes negociaciones para sumar a los refuerzos que pretende el DT, a pocas horas del cierre del mercado de pases.

Las dificultades de Colón en el mercado de pases

Lo único concreto hasta aquí es que Colón tiene muchísimas dificultades económicas para sumar jugadores, muchos de los cuales pretenden esperar al mercado de pases de la Liga Profesional, o especular con la chance de una salida al exterior, lo que va en contra de los intereses de los equipos de la Primera Nacional.

Vale recordar que Iván Delfino pretende que el plantel se potencie con la llegada de un marcador central, uno o dos volantes y uno o dos delanteros, uno de características de centrodelantero. Hubo avances por varios jugadores, pero la realidad es que hay pocas concreciones hasta aquí.

Incluso, por lo que se pudo saber, son varios los equipos que pedirán en la mesa de la Primera Nacional que se alargue el mercado de pases debido a que el mismo es muy acotado y hay diferentes factores que conspiran contra el objetivo de reforzar al plantel de Colón.

Qué dijo el tesorero de Colón del mercado de pases

Quien habló en las últimas horas fue el tesorero Adrián Temporelli. Lo hizo con La Central Deportiva de Cadena 3 de Santa Fe (FM 101.7), donde se refirió a la realidad del mercado de pases de Colón, y mostró optimismo para que se puedan sumar los refuerzos que pretende el DT.

Temporelli destacó que "estamos bien para encarar el mercado de pases. Se está haciendo todo lo posible, todo lo que se está pidiendo lo estamos buscando".

Mientras que en el final, el tesorero de Colón afirmó que "no hay muchas horas, no hay tiempo y no hay muchas posibilidades. El mercado de pases de Primera División le juega en contra al de la B. La realidad es que somos primeros y hay que mantener ese lugar".