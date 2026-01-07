Uno Santa Fe | Colón | Atlético de Madrid

Thiago Almada fue declarado transferible por Atlético de Madrid

El volante Thiago Almada jugó apenas 570 minutos en la temporada y la dirigencia de Atlético de Madrid decidió venderlo para que tenga rodaje en otro lado

7 de enero 2026 · 18:17hs
Thiago Almada atraviesa un momento clave en Atlético de Madrid luego de quedar incluido en el listado de transferibles del club, una decisión tomada por la dirigencia para que el argentino pueda continuar su carrera en otra institución ante la falta de continuidad en el equipo de Diego Simeone.

Simeone le bajó el pulgar a Almada en Atlético de Madrid

En lo estrictamente futbolístico, los números reflejan con claridad su situación durante la temporada: Almada disputó apenas 570 minutos oficiales y fue titular en solo cinco encuentros a lo largo de toda la campaña. La mayoría de sus apariciones se dieron ingresando desde el banco y en contextos adversos, lo que dificultó que pudiera mostrar con regularidad sus principales virtudes, como el desequilibrio en el uno contra uno, la creatividad en campo rival y la capacidad para romper líneas.

Desde su llegada al conjunto colchonero, el ex-Vélez debió adaptarse a un estilo de juego exigente, marcado por la intensidad, el orden táctico y el compromiso defensivo, pilares históricos del ciclo Simeone. En ese contexto, Almada nunca terminó de encontrar un lugar estable dentro de la estructura del equipo, que priorizó futbolistas con mayor recorrido europeo o características más alineadas al esquema del entrenador. Pese a algunos destellos aislados, no logró ganarse la confianza necesaria para convertirse en una alternativa habitual.

La decisión del Atlético de Madrid de declararlo transferible no responde a un conflicto interno ni a cuestiones disciplinarias, sino a una lectura deportiva del presente y el futuro inmediato del plantel. En el club consideran que una salida puede ser beneficiosa para ambas partes: Almada podría recuperar protagonismo y continuidad en otro proyecto, mientras que la institución liberaría un cupo y margen salarial de cara al próximo mercado.

Por el momento, el escenario es de expectativa. No existen negociaciones avanzadas ni rumores firmes sobre su próximo destino, aunque su nombre suele despertar interés en distintos mercados por su edad, su proyección y su recorrido tanto a nivel clubes como en la Selección argentina. A pesar del poco rodaje reciente, su talento sigue siendo valorado y no se descarta que aparezcan ofertas en las próximas semanas.

El futuro de Thiago Almada aparece abierto y cargado de interrogantes. Con apenas 24 años, el desafío será elegir un destino que le permita relanzar su carrera, sumar minutos y volver a sentirse protagonista. Mientras tanto, en el Atlético de Madrid la postura es clara: el ciclo del argentino parece haber llegado a su fin y su salida en este mercado de pases asoma como el paso lógico para el próximo capítulo de su trayectoria profesional.

Atlético de Madrid Thiago Almada Diego Simeone
