Un defensor de Colón será refuerzo de Atlético de Rafaela

Así las cosas, el marcador central Nicolás Utrera se convertirá en refuerzo de La Crema. El zaguero formaba parte del Selectivo pero no era tenido en cuenta por el DT Ariel Pereyra.

Por ese motivo, la dirigencia sabalera accedió a la oferta del equipo rafaelino. Y por ello, Utrera se incorpora a Atlético de Rafaela por un año, es decir, hasta diciembre del 2025.

La operación se da a través de un préstamo sin cargo y sin opción de compra. Pero antes de cederlo a préstamo, Colón extendió el vínculo con Utrera hasta diciembre del 2026.

La idea es que el jugador tenga rodaje en otro equipo para luego volver al club y tener la chance de mostrarse. Por eso en la negociación no hay opción de compra y además se le prolonga el contrato, para no perder al futbolista.