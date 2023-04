"Esto tiene un sabor especial para mí. Es un sueño entrar en La Bombonera, hacer un gol y encima ganar. Justo, es el primer gol que hago en Colón, con el que se cortó una larga mala racha. Ojalá a partir de ahora sea todo para mejorar aún más", contó el jugador.

"Quiere dedicárselo más que nada mi familia, que fueron quienes me apoyaron cuando no tuve tantas buenas", exclamó, quien con Marcelo Saralegui como DT tuvo pocas posibilidades.

Respecto a la conquista, describió: "Cuando la controlo, veo que me queda el espacio para patear. El defensor no me salió a presionar enseguida, entonces apenas controlé pensé en patear. Por suerte salió bien. Vi que Paolo (Goltz) se llevó las marcas y me quedaba el espacio, entonces sabía que iba a esperar la pelota para patear. Lo más importante fue cortar la racha. Hay que agarrarnos de esta victoria para seguir mejorando".

Asimismo, Teuten admitió temer por el resultado tras la igualdad: "Cuando nos empatan, el gol de ellos cayó como un balde de agua fría, porque nos estaban controlando la pelota y nosotros no estábamos casi llegando. Por suerte lo pudimos sacar adelante".

Andrew Teuten marcó su primer gol en Colón en triunfo ante Boca.

"Venimos trabajando bien desde que llegó Pipo, donde hubo partidos donde merecimos más. Creo que estamos en el buen camino. Ahora hay que volver a hacernos fuertes en casa", concluyó el lateral.