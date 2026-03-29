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Un historial corto y sin alegrías para Colón con el arbitraje de Daniel Zamora

Colón tiene una parada brava en Paraná en busca de levantar y plantarse de una vez por todas de visitante, pero mirando de reojo al árbitro Daniel Zamora

Ovación

Por Ovación

29 de marzo 2026 · 09:49hs
Un historial corto y sin alegrías para Colón con el arbitraje de Daniel Zamora

Colón afrontará este domingo, desde las 16, un compromiso exigente en el estadio Presbítero Bartolomé Grella frente a Patronato, con la obligación de mejorar su rendimiento fuera de casa. Sin embargo, en la previa no solo se analiza el rival de turno, sino también un dato que no pasa desapercibido: el historial con el árbitro Daniel Zamora.

• LEER MÁS: Colón busca una reacción en Paraná ante Patronato para volver a lucha de arriba

Aunque el registro es breve, los antecedentes no resultan alentadores para el Sabalero. Hasta el momento, Zamora impartió justicia en apenas dos encuentros de Colón, ambos durante 2025, y en ninguno se impuso.

¿Cómo le fue a Colón con el arbitraje de Daniel Zamora?

El primero se remonta al 12 de febrero, por Copa Argentina, cuando igualó 0-0 ante San Martín de Tucumán en Rafaela. Aquella tarde, la historia se resolvió desde los doce pasos, donde Colón cayó 3-1 en la definición por penales.

Embed - San Martín (T) 0 (3) - (1) 0 Colón | Copa Argentina 2025 | 32avos de final

El otro antecedente data del 24 de junio, en condición de visitante frente a Nueva Chicago. En ese encuentro, el Sabalero sufrió una derrota por 1-0, con gol de Ignacio Rodríguez, en un partido que volvió a dejarlo con las manos vacías.

Embed - Nueva Chicago 1-0 Colón | Primera Nacional | Fecha 19 (Zona B)

Así, con dos presentaciones y ninguna victoria bajo el arbitraje de Zamora, Colón intentará este domingo romper la racha y enfocarse en lo verdaderamente importante: reencontrarse con su mejor versión y empezar a sumar lejos de Santa Fe.

Colón Daniel Zamora Patronato
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