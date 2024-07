Un jugador campeón con Colón se despidió del Sabalero

En los últimos días la información concreta daba cuenta de la salida de Tomás Sandoval. El delantero campeón con Colón, no era tenido en cuenta por Iván Delfino y por ello buscaba una salida.

La despedida de Tomás Sandoval y su agradecimiento a Colón

Hoy me toca despedirme del club que me vió crecer, que me abrió las puertas, donde viví los momentos más felices de mi vida y algunos bastantes duros también", fueron sus primeras expresiones.

Para luego agregar: "Fueron 13 años que fui feliz cada vez que usaba esta camiseta, que como jugador y ademas hincha cumplí mi sueño de debutar con el club que amo, meter goles que no me los voy a olvidar nunca y por si era poco.. salir campeón con Colón".

El delantero también manifestó: "No puedo pedir nada más, solo agradecer. Agradecerle enormemente a cada hincha que me bancó , que alentó y me hizo sentir siempre querido. A los médicos, empleados del club, cocineros, utileros, a mis compañeros y cuerpos técnicos".

Y por último aseguró: "No voy a olvidar nunca estos años, me llevo el corazón rojo y negro. Desde donde esté voy a estar alentando al negro. Gracias Colón".