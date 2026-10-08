El plan de Iván Delfino en Colón para buscar traerse todo ante Mitre

Federico Lértora respondió tras ser preservado en lo físico e Iván Delfino repetiría los 11 de Colón para visitar a Mitre. Igual, estuvo probando algo nuevo

Colón empieza a jugar sus últimas cartas en la pelea por el Reducido y Iván Delfino ya tiene definido el plan para intentar traerse todo de Santiago del Estero. El Sabalero visitará este domingo a Mitre , desde las 17, por la fecha 33 de la Zona A de la Primera Nacional, con la urgencia de ganar para presionar arriba.

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La principal noticia que dejó la práctica fue la presencia de Federico Lértora, que fue preservado el miércoles debido a una sobrecarga, pero este jueves trabajó con normalidad. Está bien y todo indica que será titular.

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De esta manera, Delfino mantendría los mismos 11 que comenzaron el partido ante Estudiantes de Buenos Aires, apostando nuevamente por el esquema 4-1-4-1. La intención es darle continuidad a una formación que el entrenador considera la mejor alternativa para salir a buscar los tres puntos. Pero el técnico también tiene preparado un segundo escenario. Vale recordar que tienen cuatro amarillas Alan Bonansea y Facundo Castet. Hay que ver si viaja Pier Barrios.

Castet tiene cuatro amarillas junto a Bonansea en Colón. UNO Santa Fe | José Busiemi

Durante los trabajos en el predio, Delfino ensayó con un 5-3-2, una variante que aparece como una especie de plan B para utilizar durante el encuentro si el desarrollo lo exige. La idea sería contar con una herramienta para reforzar la última línea, proteger una ventaja o afrontar un tramo del partido en el que Mitre consiga arrinconar al Sabalero.

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Los posibles 11 de Colón

Tomás Giménez; Mauro Peinipil, Nicolás Thaller, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Federico Lértora; Julián Marcioni, Agustín Toledo, Ignacio Antonio e Ignacio Lago; y Alan Bonansea.