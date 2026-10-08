Colón va por el Top 4: las cuentas, los rivales y el camino que le queda hasta el final

El Sabalero quedó a un punto del cuarto puesto tras la fecha 32 y afrontará cuatro partidos decisivos para intentar terminar entre los mejores de la Zona A.

Colón ingresó en la etapa decisiva de la Primera Nacional con un objetivo concreto: meterse entre los cuatro primeros de la Zona A. El triunfo frente a Estudiantes de Buenos Aires le permitió afirmarse en zona de Reducido, pero todavía tiene por delante cuatro jornadas para intentar escalar posiciones y quedarse con una ventaja clave.

A cuatro fechas del final, Colón tiene el Top 4 a un punto

La tabla muestra un panorama favorable, aunque sin demasiado margen para relajarse. Luego de la jornada 32, Ferro continúa en lo más alto con 61 puntos, seguido por Deportivo Morón, que suma 58, y Godoy Cruz, que reúne 56.

El cuarto lugar pertenece actualmente a Deportivo Madryn, que alcanzó las 53 unidades. Apenas un punto por debajo aparece Colón, con 52, por lo que el equipo conducido por Iván Delfino está a solamente un partido de distancia de ingresar al grupo de privilegio.

Además de la posición, terminar dentro de los cuatro primeros tiene un valor especial pensando en el Reducido. Esa ubicación permite contar con localía y ventaja deportiva en determinadas instancias de los cruces eliminatorios, un beneficio que puede resultar determinante cuando llegue la definición por el ascenso.

Por eso, en el campamento sabalero el objetivo pasa por depender de sus propios resultados y evitar quedar atado a lo que hagan los equipos que tiene inmediatamente por encima.

El calendario que debe afrontar el Sabalero

A Colón le quedan cuatro encuentros para cerrar la fase regular y tendrá dos compromisos como visitante y otros dos en el Brigadier López.

El próximo desafío será Mitre en Santiago del Estero, una salida exigente ante un rival que buscará hacerse fuerte como local. Después llegará el turno de Almirante Brown en Santa Fe, en un partido que también puede tener incidencia en la definición de las posiciones.

La tercera parada será nuevamente fuera de casa, frente a Ciudad de Bolívar, mientras que la última fecha tendrá al Sabalero jugando ante su gente contra Defensores de Belgrano.

En total, habrá 12 puntos disponibles. Una cosecha importante podría permitirle a Colón superar a Madryn y comenzar a mirar incluso las posiciones superiores.

El panorama de sus competidores directos también será determinante. Deportivo Madryn, actualmente cuarto con 53 puntos, enfrentará a Chaco For Ever, Acassuso, San Telmo y San Miguel.

Godoy Cruz, tercero con 56, tendrá por delante a All Boys, Estudiantes de Buenos Aires, Mitre y Almirante Brown. Por su parte, Deportivo Morón, escolta con 58 unidades, se medirá con Estudiantes de Buenos Aires, Mitre, Almirante Brown y Ciudad de Bolívar.

Mientras tanto, detrás de Colón también hay equipos que intentarán aprovechar cualquier tropiezo. Almirante Brown suma 46 puntos, mientras que Estudiantes de Buenos Aires y Ciudad de Bolívar acumulan 45.

La diferencia actual le permite al Sabalero mantener una posición favorable, pero todavía no tiene nada asegurado. La prioridad será sumar en estas últimas cuatro fechas y, si es posible, alcanzar el Top 4 por sus propios medios.

El desafío de Delfino y sus dirigidos será sostener la regularidad conseguida en este tramo del campeonato, especialmente después del importante triunfo ante Estudiantes. Colón tiene el objetivo al alcance de la mano y cuatro partidos para convertir esa posibilidad en una realidad.