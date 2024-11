Víctor Godano, con una denuncia penal en Colón

LEER MÁS: Día clave para saber qué será del futuro deportivo de Colón

Lo que se está pidiendo es que se presente la documentación requerida por la Sindicatura, en su rol de órgano de control y fiscalización, la cual se viene reclamando, sin el resultado esperado, desde hace un buen tiempo a esta parte.

La denuncia penal contra Víctor Godano ya tiene dos meses y la patrocina el doctor Raúl Sartori. La misma fue presentada y firmada por Ricardo Luciani y Hugo Benuzzi, integrantes de la primera minoría, de la Agrupación Sangre de Campeones. La acusación tiene que ver con encubrimiento, y justamente se hace referencia a una entrevista que el tesorero Adrián Temporelli que brindó a Sol Play (FM 91.5), sobre cuestiones vinculadas a Alberto Espínola y otras varias situaciones anómalas.

El pensamiento de Ricardo Luciani en Colón

Ricardo Luciani, referente de la Agrupación Sangre de Campeones, remarcó antes de conocerse esta denuncia, hace un par de semanas, que "vemos una falta de proyecto, de tomar decisiones erróneas, cuatro técnicos en un año, un secretario técnico que se lo llamó faltando mes y medio, todo eso se ve cómo estamos".

SINDICO.jpg Ricardo Luciani, referente de Sangre de Campeones, primera minoría en Colón, consideró que siguen los manejos poco claros en el club.

Y destacó: "Hubo toma de decisiones con poca convicción. El presidente debe tener seguridad, equivocarse, toda persona que actúa lo hace. En principio hay que demostrar ganas y el compromiso de estar. Esas cuestiones las estamos sufriendo. Ojalá se revierta esa idea de manejar a Colón de reojo, es uno de los más grandes de la Argentina, se está manejando como un equipo de Liga".

En tanto que también, reflejó: "Tenemos una obligación estatutaria como minoría que cumplimos en parte, porque no tenemos información, algo que expresamos en el comunicado de las últimas horas. No vamos a claudicar por ser segundos en las elecciones. No veo cuál es el problema de decirle lo que se debe al socio, si esta Comisión asumió este año. Como también hablarle de dónde está parado. Eso me preocupa mucho, recurrimos a la justicia, estamos esperando novedades. Al socio no se le explica la verdad. La Asamblea debió ser en septiembre, incluye seis meses anteriores de la otra gestión más seis de esta. Si nos toca ser gobierno tenemos que hacer una auditoría primero para saber dónde está parado el club".