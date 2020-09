Vignatti: "Colón tiene problemas, pero se van a solucionar"

El presidente Vignatti, en la charla que mantuvo con Radio Gol (FM 96.7), también opinó sobre la decisión de Persona Jurídica de suspender las elecciones en Colón, José Vignatti opinó: "Es un problema, ya que fui el promotor de cuando ingresé de que haya elecciones cada dos años, cada tres años me parecía una exageración. Si uno hace las cosas bien el socio lo puede revalidar, y si se hacen mal se pueden adelantar a que se hagan peor. Es un problema ya que unos dirigentes dicen por dos años o por tres años me involucro, en una cuestión que es predecible porque tiene que relegar cuestiones particulares. Al haber un alargue algunos dirigentes se saturan y no pueden seguir. Es un problema porque se priva a otras propuestas que puedan acceder al manejo del club".