Vignatti, directo en Colón: "No tengo una mala relación con Lavallén"

"Deportivamente puedo coincidir o no, pero mala relación no tengo. No quiero estar mal con nadie. La relación está bien, cada uno en su lugar. En la faz deportiva, los contactos los tiene el director deportivo. Solo hubo saludos, nada más que eso", admitió el presidente de Colón, José Vignatti, respecto de los rumores que indican un posible quiebre en la comunicación con el DT, Pablo Lavallén.

En la previa del cotejo ante Sol de Mayo de Viedma por los 16º de final de la Copa Argentina que terminó en victoria 4-0, el mandamás rojinegros también desestimó que haya tenido contactos con el representante del técnico, Juan Cruz Oller: "Solo hablamos el día que acercó al técnico y nada más. Nunca más tuve contacto".

Lavallén y Vignatti.jpg Prensa Colón

"En el partido con Independiente, hay que admitir que ellos fueron superiores, que jugó bien y nosotros no. Por ahí se da a la inversa y muchas veces te toca ganar el partido. De igual modo, aspiro a que se juegue más y mejor", reconoció respecto al cachetazo que le dio el Rojo 2-0 en la fecha pasada de la Superliga.

En otro tramo de la charla con los medios apostados en el estadio Nuevo Monumental de Rafaela, el titular sabalero no fue contundente ante la consulta si finalmente se contratará al 9 por el que tanto pide Lavallén: "Habría que preguntarle al director deportivo. Puedo caer en la misma respuesta. Tengo mis gustos en el fútbol, pero soy directivo más allá de hincha y me debo a la sugerencia del director deportivo. No es que no quiero hablar, pero quiero cuidar un orden y para eso está el directivo deportivo".

Pancho Ferraro Pancho Ferraro

"Yo solo soy un dirigente y tengo más ideas de números, por eso dispusimos que se sume Pancho (Francisco Ferraro) con toda su experiencia y trayectoria. A eso nos remitimos. Eso sí, tenemos hasta el viernes a las 20 para ingresar la solicitud y el 5 de septiembre para completar los trámites. Es indudable que todos los días se complica más por la suba del dólar", acotó.

También se refirió al conflicto con el equipo de básquet, que se plantó ante las supuestas deudas, y lanzó un importante aviso: "Este tema del básquet se solucionó precariamente y adelanto que habrá cambios profundos. Recepcionamos todas las inquietudes de todas las subcomisiones, pero en este caso se planteó una situación inesperada. Soy partidario que Colón tiene que seguir participando y a mejor nivel".

Estadio Brigadier López.jpg @FidelisAndria78

Asimismo, vaticinó que la inauguración de la bandeja sur es inminente: "El viernes el arquitecto dará por terminada la obra y se pedirá a la Municipalidad la habilitación". En otro tramo, contó que "las arcas del club están bien. Las cosas están equilibradas. Cuando arrancamos estábamos recontra mal y ahora más que bien. Nos cuesta como a todos, porque hay gastos".

En el final, no se amilanó sabiendo que el rival en las semifinales de la Copa Sudamericana será Atlético Mineiro de Brasil: "Cada vez que hay menos equipos quedan los mejores. Si llegamos nosotros también, quiere decir que podemos jugarle de igual a igual. En este sentido estamos en las mejores condiciones".