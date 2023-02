Vignatti despejó las dudas: "En Colón estamos conformes con Saralegui"

José Vignatti habló con LT9 (AM 1150), donde se refirió a varias cuestiones desde lo deportivo, entre ellas los rumores de la salida de Marcelo Saralegui. El presidente de Colón dijo: "La relación es absolutamente normal, fueron informaciones falsas, es un hombre de la casa a pesar que sea de otro país, pero tiene un arraigo muy importante con el club desde hace muchos años, seguramente él definirá su futuro, sin que nosotros interfiramos. No existió nada de lo que se habló, hubo muchas noticias falsas en muchos aspectos relacionados con el club, no sabemos a qué intereses responden. Específicamente en este caso no existió de ninguna manera lo que se publicó. Hasta el día de hoy está todo normal".

Mientras que luego, José Vignatti expresó: "No hubo ninguna modificación de ningún tipo, más allá que los resultados no acompañaron a Colón, estamos en el inicio del campeonato y veremos lo que pasará en el futuro, pero tenemos que hablar de lo que pasó y lo que pasa y está todo absolutamente normal".

"Los dirigentes estamos conformes con Marcelo Saralegui como DT, pero hay algunos atenuantes, ya que todos los equipos vienen teniendo un mercado muy pobre, debido al sustento económico, que son los socios, salvo los equipos grandes que tienen muchos socios, el resto se tiene que acomodar como puede. La TV era el sustento más importante y pasó a ser de segundo plano, ya que la realidad es que estamos cobrando un 20% o 30% más que años atrás, y todos saben cómo se fue devaluando el peso. La TV aporta muy diferente a lo que lo hace en otras ligas", agregó José Vignatti sobre la realidad de Colón en el fútbol argentino.

dirigentes y saralegui.jpg Prensa Colón

Luego, José Vignatti reveló sobre los refuerzos que llegaron a Colón: "Nosotros trajimos a los jugadores que nos pidió Marcelo Saralegui, dentro de nuestras posibilidades. De algunos tenemos poco conocimiento, pero son recomendaciones del técnico y dentro de las posibilidades económicas del club incorporamos lo que hoy el fútbol argentino puede hacer, promocionando jugadores de las inferiores, esto se debe a la pobreza del fútbol argentino en cuanto a lo económico".

"Van dos partidos, si bien es cierto que empezamos de la peor manera, son solo dos partidos, hay que darle un crédito a Marcelo Saralegui, no estuvimos lejos de los rivales, pero hay que esperar, no tememos que apresurarnos", agregó José Vignatti sobre el presente en Colón.

En cuanto a si se le puso un plazo en el Clásico Santafesino a Marcelo Saralegui, el presidente de Colón, destacó: "No se puede hablar de eso si nos atenemos a un proyecto serio no se puede poner plazo en la segunda fecha o un clásico. De última será la determinación del protagonista, pero no de parte nuestra. Es un técnico que tiene raíces acá, una trayectoria, por más que viva en otro país, ese es un elemento a tener en cuenta sobre la prudencia en maniobrar en lo que sigue".

"Nosotros vemos que se nombran a muchos técnicos, y no podemos salir a decir 'no es cierto'. Lamentablemente tenemos que soportar las informaciones falsas, que lamentablemente son muchas, tenemos que enfocarnos en lo nuestro y no en los chismes. Nosotros no tuvimos ninguna conversación con otro técnico, antes de la designación de Marcelo Saralegui analizamos el panorama. Pero la realidad es que nunca tuvimos negociaciones con otros técnicos (en relación a Ricardo Zielinski). Los representantes te hablan todos los días, pero de ahí a que haya una negociación hay una distancia prudencial"