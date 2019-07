"Nuestro objetivo era que se cumpla con el reglamento y que se castigue a los clubes que no lo hicieron. Está todo ligado. En este sentido, era una propuesta de un grupo de equipos en el que estaba Colón. En un momento fuimos tratados de «infantiles», pero aparentemente tuvo la fuerza necesaria para lograr el convencimientos de otros más". Así de contundente fue el presidente José Vignatti después de que se aprobara el nuevo reglamento de la Superliga en diálogo con Aire de Santa Fe.

Lo más importante fue la determinación de bajar a tres los descensos hasta que haya 20 equipos, en el tradicional número. Sin embargo, el titular sabalero se plantó ante la necesidad de que se ratifique la sanción a Huracán y San Lorenzo por deudas, algo que se levantó meses atrás en un fallo polémico. Además, aprovechando el envió, le tiró un palito al titular de Unión, Luis Spahn, quien lo había criticado por no dar quorum.

"No estuve en Buenos Aires sino José Alonso. Seguro en las próximas horas me enteraré de todo. Las cosas más importantes son las que salen a la vista. Estamos de acuerdo que sea un torneo de 20 equipos, es decir los mejores del país y que se jueguen revanchas. No puede ser que solo los grandes traen hinchas y recursos. No parecía indicado que sea ese sistema. Aspirábamos a un torneo de 38 fechas y normalizado con partidos revanchas", comentó.

José Vignatti.jpg Gentileza / La Central Deportiva

Ya en otro contexto, se refirió al llamativo festejo enfervorizado tras la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana: "Más allá de la alegría de pasar una fase importantísima, hay que sumarle el hecho de que es un plantel que contagia. «Hace mucho tiempo que no lo veía». Hay compañerismo y sintonía de unidad. Todo eso se familiariza con los objetivos del club. A veces eso a uno lo contagia. Más allá de lo que hace dentro de la cancha, es un grupo muy unido y que tiene ambiciones de llegar a cosas importantes".

"Pretendemos que esa sea la función del equipo en todas las competencias. Gracias a Dios estamos en cuarto torneos y tenemos la intención de pelear todos y para ellos suma mucho el gran grupo de jugadores que hay", agregó.

José Vignatti y Lavallén José Vignatti y Lavallén

También, se enfocó en cómo fue el mercado de pases: "Estamos muy conformes. No es fácil conseguir lo que uno quiere. Lo bueno es que todos los jugadores que queríamos vinieron y a lo mejor falta algún puesto más. La base está y estamos satisfechos.

Amén de evitar dar nombres propios, admitió que la permanencia de Leonardo Burián fue un punto positivo y no terminó de dar por hecho el arribo de Lucas Acosta: "Eso nos puso muy bien. Tenemos un plantel con buenos arqueros pese a que algunos de los que están no tienen tanta experiencia, pero si les toca actuar deberán revalidar y demostrar por qué forman parte de Colón. Hoy estamos en un impasse. No podemos afirmar nada. Sí que el plantel está prácticamente completo y que tenemos 28 profesionales, que es más o menos lo ideal. Creemos que es un número adecuado para lo que se necesita. La prórroga nos da la oportunidad de revisar algunas cositas que iban a quedar colgadas. Si en estos días llega alguno, bienvenido sea".

Leonardo Burián.jpg Twitter

"Nunca nos gustó y creemos que no es conveniente dar nombres hasta que haya firmado. Pueden surgir mil opciones y la realidad es que llegaron seis. Se puede decir que se busca un nueve, pero estamos bien sino. Un lateral izquierdo también, veremos, no podemos ser concretos en ese sentido", expuso.

Pero la cosa no quedó solo ahí: "Yo manejo las posibilidades del club, que son distintas a lo que se habla. Siempre digo lo mismo, que hay que tener paciencia. Cuando se cierre el libro de pases veremos si estábamos lejos de las tratativas o no. La realidad es que estamos bastante completos. Se cumplió la meta. Ahora lo deben justificar los jugadores dentro de la cancha, porque no se gana con nombres sino con el equipo, en el que tenemos mucha confianza".

Colón festejo.jpg @Sudamericana

"Cuando tenemos pretensiones de formar un buen equipo miramos hasta dónde nos da la billetera y después viene el ingenio y la gestión. Colón tiene una ventaja hoy, que es creíble en comparación a otros, porque siempre se cumplió con las cosas. Colón dio siempre la chance de ser razonable y le sacamos ventajita a otros clubes", sacó pecho Vignatti.

fede lertora 1.jpg

Amén de esto, fue contundente respecto a cómo se debe accionar en las tratativas y echó por tierra con las versiones que indicaban que Federico Lértora prefería ir a Newell's antes que jugar en Colón: "Son intereses de juego y económicos. Cuando nos interesa un jugador y tenemos la chance económica, no me importa con quién compito y vamos. Cabe también en esto el sentido de credibilidad. Jamás traería a alguien no esté a gusto de venir. Es lo primero que se le pregunta. A partir de ahí se forma el negocio y si lo traemos por algo es".

Francisco Ferraro.jpg Francisco Ferraro Prensa Colón

Lógicamente, ponderó los movimientos del secretario deportivo, Francisco Ferraro: "Estamos muy a gusto y realmente hablamos mucho de fútbol para ponernos en situación. Contamos con la experiencia de una persona que es reconocida mundialmente. Todos aportamos el granito de arena".

En otro tramo de la entrevista, minimizó que ante Patronato sea de los denominados partidos de «seis puntos» por el temible promedio: "Es un partido de tres puntos y queremos que se queden en casa. Vamos a ver para qué estamos, pensamos en que podemos aspirar a cosas importantes. Después habrá que mostrarlo en la cancha".

Zulia.jpg @Sudamericana

En el final, reconoció que vio el partido entre Zulia y Sporting Cristal, y que se tiene toda la fe en poder dar el gran golpe de la historia sabalera: "Sí, lo vi. También estuve viendo los otros equipos de las demás llaves. Estamos a la altura de ganarle a cualquiera. Estamos muy confiados en este sentido y cada partido es una historia nueva".