"Vignatti no me llamó más para renovar el contrato"

Consultado por el momento de Facundo Farías expresó: "La vida del futbolista te educa a los golpes, hoy a Facu (Farías) lo veo trabajando de a poco su disciplina. Este tiempo que estuvo lesionado lo hizo ver que tiene que ser constante, obviamente en la cancha saca mucha diferencia, ojalá podamos utilizarlo, pero lo veo bien".

Sobre la posición en la que jugó ante Barracas Central contó: "Con Barracas, Pipo me dijo que cuando pueda sumarme al medio para jugar que lo haga, y cuando no que retroceda y vuelva a mi posición. Trato de ser lo más cauteloso posible cuando me adelanto y no perder porque, sino quedamos abiertos y eso nos pasó contra Central Córdoba".

En cuanto al presente de Colón y la diferencia con los años anteriores manifestó: "Desde la fecha que salimos campeones, fueron distintos los jugadores, como así también cada técnico que llegó fue diferente. Cuando cambió el plantel, muchos jugadores llegaron y no lograron adaptarse y los que estábamos en club tampoco mostramos esa responsabilidad".

Para luego agregar "Nos faltó un poco de todo, como por ejemplo compromiso. Y hoy Pipo nos está dando ese orden, todos debemos estar más involucrados en los detalles, jugadores, dirigentes y cuerpo técnico para salir de una posición en la que no nos gusta estar. Debemos pelear cosas importantes y todos hacer una autocrítica".

En otro tramo de la charla, Delgado habló sobre la campaña del equipo y los resultados que no se dieron: "Se perdieron muchos puntos, pero no debemos enfocarnos en eso, sino en tratar de repetir lo hecho contra San Lorenzo y hacernos fuertes como local y ser sólidos como lo fuimos en torneos anteriores".

Delgado finaliza su vínculo con Colón en diciembre y por eso ante la pregunta si puede renovar, contestó: "Durante la pretemporada, yo tuve algunas propuestas para irme y ahí hablé con José Vignatti para renovar el contrato. Estaba todo dado para que así fuera, pero de un momento para el otro, José no respondió más ni se acercó".

Y finalizó "Y en la actualidad tampoco tuve ningún contacto, por lo general si no se acercan a mitad de año para charlar lo veo difícil por eso voy a hablar con mi representante para empezar a manejar otras opciones, porque detrás hay una familia. En su momento, lo de Central había sido concreto y algún sondeo de Racing e Independiente. No sé si será mi ultimo año, pero hasta el ultimo día de contrato voy a dar lo mejor por este club".