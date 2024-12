Vignatti: "No me retiré de Colón luego del título porque siempre quiero ir por más"

"Godano nunca me atendió, no me gustaron algunas actitudes de su CD"

Vignatti apuntó directamente contra Víctor Godano y su Comisión Directiva, por algunas actitudes, pero también reconoció que de la única manera de salir adelante del momento que vive Colón es tirando todos juntos. Se puso a disposición, no habló de candidaturas, pero dejó varias frases, y habló de muchos temas que dejará mucha tela para cortar.

Más frases de José Vignatti en Colón

Más adelante se lo consultó por Luis Spahn, presidente de Unión, e indicó: "No quiero hablar del otro club, no creo que corresponda. No voy a hacer una evaluación, tampoco tengo autoridad para hacerlo. Es una excelente persona y un gran dirigente".

Luego, se lo consultó por su relación con Horacio Darrás, exintegrante de su CD, y tiró: "A Darrás, siempre trato de hablarlo en días conmemorativos, pero no tengo respuestas. Fue una persona muy útil, que trabajó muchísimo por Colón, lo aprecio mucho. Es un dirigente que me gustaría tener al lado mío, es batallador, sabe, tuvo un desliz, se comió un garrón sin querer... Lo aprecio mucho, lo considero un amigo, él no sé, yo sí".

Darrás y Vignatti.jpg

También se le pidió una reflexión sobre su relación con Marcos Camino, líder de Los Palmeras, la cual se rompió definitivamente tras tapar el mural en el estadio Brigadier López: "Fue muy profunda la relación de amistad, le debo muchísimo a la familia, me abrieron las puertas, Marcos, su señora y su familia. Siempre estuvieron presentes. Me dolió muchísimo. A nosotros los jugadores nos pusieron en un apriete, nos plantearon que querían estar ahí. Nos pusieron en una disyuntiva muy amarga, estaban Los Palmeras que eran personalidades de Santa Fe, son ídolos acá y en muchas partes del mundo. Pero tuvimos que sacarlos porque los jugadores mandan. Se plantaron que ellos tenían que estar ahí, no tuvimos muchas opciones, no era querida por nosotros, pero la tuvimos que tomar a la decisión. Siempre hablo con la señora, Marcos no me atiende, si le llega le deseo lo mejor en estas fiestas, algún día me va a entender".

Luego, habló de Eduardo Domínguez, y dijo: "Es un ídolo total, no solo porque nos sacó campeón sino por la gran persona que es. Era el único entrenador que no pedía a ningún jugador... Con él fue absolutamente distinto, me decía que traiga en la medida de las posibilidades del club. Me decía que le diera dos o tres opciones que él elegía, y que si no podía traer que no había problemas. También lo pude convencer para que dejara al Pulga Rodríguez, no lo tenía muy en cuenta. Fue una historia bastante risueña, que terminó para felicidad de todos. Fue muy complejo convencerlo para que Pulga se quede, luego pasó lo que pasó, fue el jugador fundamental que hizo la diferencia".

La foto de los exdirigentes de Colón y una decisión clave

Y sobre la foto de los exdirigentes en un asado, que armó un gran revuelo en el mundo Colón, destacó: "A la mayoría de los amigos que tengo los tengo de la pasión por Colón, nos llevamos muy bien. Lo mejor que se puede tener en la vida es tener amigos y disfrutarlos, además comer asado me favorece económicamente. Esto va a seguir así. Confiamos entre nosotros, nos gusta hablar de Colón, por un montón de cosas. Tengo llegada hasta ahí, hoy está trabajando una Comisión Directiva a la que hay que apoyar, ya que si le va bien nos va a ir bien a todos. Yo no me defino como político, soy torpe como político".

colon titulo.jpg

En el tramo final se lo consultó sobre si pudiera volver hacia atrás armaría el equipo para jugar la Libertadores o se iría con toda la gloria, y dijo: "Es una excelente pregunta, y hay una respuesta contundente, siempre tengo la personalidad de ir por más, por eso no me fui a mi casa. Siempre quise saber cuál era el límite de Colón en la Libertadores, individualmente arriesgué, pero no me arrepiento de eso. Hubo cuestiones que nos debilitaron en esa copa, como las salida de Aliendro y Beltrán, pero volvería a hacerlo, siempre voy por más. Colón sigue en un lugar privilegiado por lo que vi del ranking de la Conmebol. Lo volvería a hacer, siempre quiero ir por más".