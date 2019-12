Vignatti se instaló en Buenos Aires para definir la llegada del nuevo DT

A pesar que resta un partido para el final de un 2019 intenso y de sensaciones encontradas, los dirigentes no quieren perder el tiempo y buscarán cerrar en las próximas horas al sucesor de Pablo Lavallén.

La tarea no es sencilla, debido a que los primeros apuntados se fueron cayendo debido a sus pretensiones económicas, pero sobre todo por la intención que tienen de desarrollar sus carreras en otras instituciones.

Entre los nombres más trascendentes que se mencionaron y que interesaron y mucho a los miembros de la Comisión Directiva figuran Ramón Díaz, Sebastián Beccacece, Gustavo Alfaro y hasta José Pekerman.

Según el manager Francisco Ferraro quien será el nuevo entrenador que estaría cerca de convertirse en sucesor de Lavallén es de trayectoria y de experiencia comprobada, lo que llena de expectativas y ansiedad a los hinchas.

Es que luego de varios errores en las designaciones de los últimos técnicos, los dirigentes y el manager están ante una situación determinante, donde no se puede volver a fallar ya que el promedio se viene degradando fecha tras fecha.

Y esta preocupación no es solo para la presente temporada, donde el Sabalero todavía tiene suficiente oxígeno debido a lo muy complicado que están Gimnasia Aldosivi y Patronato, sino que la misma se extiende para la 2020/2021.

José Vignatti, consiente de la urgencia de cerrar al nuevo DT, se instaló en Buenos Aires donde mantendrá diversas reuniones con representantes para definir al reemplazante del DT que llevó a Colón a jugar su primera final internacional.

Uno de los encuentros será con Cristian Bragarnik, quien maneja los destinos de Jorge Almirón (viene de ser despedido en un club de Arabia Saudita) y Walter Erviti, otro de los apuntados quien aún no comenzó su carrera.

Almirón, uno de los objetivos de la dirigencia.jpg

También se juntará con Uriel Pérez, quien representa a Claudio Biaggio, exjugador sabalero que viene de dirigir en su primera experiencia como entrenador a San Lorenzo de Almagro.

Además, el máximo titular sabalero tiene pensado reunirse con Omar De Felippe y Martín Palermo, mientras que no se descarta que también lo haga con Diego Osella y Eduardo Domínguez, quien si bien se fue en buenos términos del club no tiene el consenso de la CD.

Domínguez y Palermo son otras opciones que maneja la CD.jpg

Son horas de definiciones en el mundo Colón, donde Vignatti no solo tiene la misión de conseguir el nuevo entrenador sino también la de no fallar, ya que erar el camino podría ser muy grave para el futuro deportivo de la institución.