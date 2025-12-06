Colotto se despidió de Independiente para asumir en Colón: "Me voy agradecido"

Diego Colotto utilizó su cuenta de Instagram para despedirse de Independiente. Entre lunes y martes firmará en Colón como secretario deportivo.

Mientras Colón aguarda su arribo entre el lunes y el martes para firmar contrato y ponerse al frente de la Secretaría Deportiva, Diego Colotto publicó en sus redes sociales una sentida despedida de Independiente, club en el que trabajó durante el último año y donde completó el ciclo que le permitirá desembarcar en Santa Fe para liderar la nueva estructura futbolística.

A través de Instagram, el exdefensor compartió un mensaje extenso, emotivo y cargado de reconocimiento hacia la institución de Avellaneda y a todos los profesionales con los que compartió su paso por la entidad.

Una etapa cerrada y un mensaje de gratitud

“En 2025 llegué a Independiente para formar parte de la Secretaría técnica con el enorme desafío de aportar desde mi lugar a un club gigante por su historia y su identidad”, comenzó Colotto, recordando el punto de partida de un ciclo que ahora da por finalizado.

El futuro secretario deportivo de Colón repasó las tareas y logros de su gestión: “Durante este tiempo logramos profesionalizar el área, trabajamos de manera conjunta con un gran equipo, en el mercado de pases, en el seguimiento de los jugadores a préstamo, acompañando de cerca a la Reserva, trabajando en las estadísticas y estando presentes también en el crecimiento de las juveniles. Fue un trabajo silencioso, cotidiano y profundamente comprometido”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diego Colotto (@diegocolotto19)

El mensaje también reflejó el agradecimiento personal que le deja su paso por el Rojo: “Me voy agradecido por la oportunidad de haber conocido desde adentro a este gigante del fútbol argentino. Gracias a cada una de las personas con las que compartí este camino. Por el respeto, por el aprendizaje y por el trabajo en equipo”.

Y cerró con una frase que resume su salida ordenada y respetuosa: “A todo Independiente, solo palabras de gratitud. Mis mejores deseos para todo lo que viene”.

Un desembarco que marca el rumbo en Colón

La salida de Colotto de Independiente era el último paso pendiente antes de su llegada formal a Colón, donde ya tiene un acuerdo cerrado con la nueva dirigencia encabezada por José Alonso. En Santa Fe lo esperan para comenzar a delinear el armado del plantel, analizar la continuidad de Ezequiel Medrán y reestructurar todo el área de fútbol, desde Primera hasta juveniles.

LEER MÁS: Volvió a Colón por pedido unánime de los hinchas y ahora se iría en silencio

Su presentación marcará un punto de partida clave para el proyecto deportivo del club, que busca profesionalizar su estructura y ordenar el trabajo integral después de un año convulsionado.

La cuenta regresiva ya está en marcha. Y Colotto, con su despedida pública de Independiente, dejó el último capítulo cerrado antes de iniciar un rol central en el nuevo Colón.